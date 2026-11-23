La First Lady Melania Trump ha inaugurato le festività con l'arrivo dell'abete del Colorado. Dettagli sul look e sui preparativi per la Blue Room.

La First Lady Usa Melania Trump ha ufficialmente inaugurato il periodo delle festività natalizie con la cerimonia tradizionale di benvenuto per l'albero dell'anno. L'evento si è svolto alla Casa Bianca, sede storica della presidenza americana, segnando l'inizio delle celebrazioni che accompagneranno la nazione fino al 6 gennaio 2027.

Arrivo dell'Abete Colorado nel Salotto della Casa Bianca

Il maestoso abete, alto cinque metri e mezzo, proviene specificamente dallo stato del Colorado nel nord-ovest degli Stati Uniti. Come consuetudine consolidata nelle ultime decadi, il legno è stato trasportato fino alla residenza presidenziale su una carrozza trainata da cavalli, un rito simbolico che unisce la tradizione americana alla solennità dell'occasione. L'evento ha segnato l'inizio del periodo legato alle festività natalizie nella dimora presidenziale, attirando l'attenzione dei media nazionali e internazionali presenti sul posto.

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Lo Stile Inedito di Melania Trump per l'Occasione

La First Lady Usa ha accolto la procedura di installation indossando un abbigliamento studiato per rispecchiare l'atmosfera invernale. Melania Trump ha scelto un cappotto in lana lungo, che arrivava fino alle caviglie, caratterizzato da un motivo a quadri e chiuso da una cintura in vita. L'outfit è stato completato da stivali a punta in pelle pitonata, anch'essi di colore rosso, creando un contrasto cromatico vivace rispetto al verde naturale del nuovo albero. Un dettaglio fotografico ha inoltre rivelato che la First Lady calza il numero 40 mezzo, informazione emersa dagli ingrandimenti delle immagini ufficiali scattate durante la cerimonia.

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La Preparazione della Blue Room per le Celebrazioni

Il maestoso abete è destinato ad adornare la Blue Room della Casa Bianca, una delle sale più iconiche e fotografate della residenza. Questa stanza ha storicamente ospitato l'albero di Natale ufficiale per più di un secolo, servendo da sfondo per le foto di famiglia e per gli eventi ufficiali dell'amministrazione. La presenza dell'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca per il 2026 trasforma la Blue Room in un simbolo centrale delle feste, attirando visitatori e turisti che desiderano osservare la decorazione annuale da vicino una volta resi accessibili i tour guidati della dimora.

Impatto Culturale e Prossimi Appuntamenti Festivi

L'installazione dell'albero segna il via formale alla stagione delle feste negli Stati Uniti, influenzando le tendenze decorative e l'immaginario collettivo. La cerimonia alla Casa Bianca funge da modello per migliaia di famiglie e città in tutto il paese che allestiscono i propri abeti durante le settimane successive. Con l'abbattimento programmato per il 6 gennaio 2027, l'albero rimarrà in piedi per circa due mesi e mezzo, contribuendo a creare un'atmosfera di convivialità e tradizione che definisce il periodo invernale negli Stati Uniti.