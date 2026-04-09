Melania Trump respinge le accuse su Epstein: 'Mai stata sua amica, basta menzogne'

La First Lady Melania Trump, in una dichiarazione pubblica, nega ogni legame con Jeffrey Epstein, definito 'ignobile'. Smentisce le 'diffamazioni' e le 'menzogne infondate' che la collegano al finanziere pedofilo, chiedendo al Congresso di dare voce alle vittime.

Melania Trump reagisce con fermezza. La first lady , in una dichiarazione pubblica rilasciata alla Casa Bianca e trasmessa in diretta, respinge con decisione le accuse e le 'diffamazioni' che la collegano al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein . Definisce le affermazioni che la coinvolgono come 'menzogne infondate' e nega qualsiasi forma di amicizia, coinvolgimento o conoscenza dei suoi abusi.

La dichiarazione, inaspettata e senza preavviso, arriva in un momento in cui lo scandalo Epstein sembrava aver perso un po' di visibilità mediatica, soprattutto a causa di eventi più recenti come le audizioni riguardanti Bill e Hillary Clinton, e in un contesto in cui l'attenzione mediatica si stava spostando verso altri scenari politici, come le tensioni con l'Iran. Melania Trump non specifica le accuse a cui si riferisce, ma chiarisce di non essere mai stata coinvolta a nessun titolo nelle attività di Epstein. 'Le menzogne che mi collegano all'ignobile Jeffrey Epstein devono finire oggi', afferma con risolutezza. 'Gli individui che mentono sul mio conto sono privi di standard etici, umiltà e rispetto'.\La ex modella di origini slovene ribadisce di non aver mai partecipato a eventi organizzati da Epstein, di non essere mai salita sul suo aereo privato e di non aver mai visitato la sua isola privata. Riferendosi alle immagini e alle affermazioni false che circolano sui social media 'ormai da anni', invita a prestare attenzione a ciò che si crede, sottolineando che 'queste immagini e queste storie sono completamente false'. Melania Trump chiarisce di non essere mai stata legalmente accusata o condannata per alcun crimine legato al traffico sessuale di Epstein, agli abusi sui minori o ad altri comportamenti ripugnanti. La sua dichiarazione, che potrebbe riaccendere l'attenzione sullo scandalo, giunge a pochi giorni di distanza dalla decisione della Bank of America di pagare 72,5 milioni di dollari per risolvere la causa legale legata a Epstein. Il caso Epstein, in ogni caso, ha ripetutamente oscurato la seconda presidenza di Trump, e l'attenzione mediatica su questo scandalo rimane altissima.\Infine, Melania Trump rivolge un appello al Congresso, esortandolo a organizzare udienze pubbliche per 'dare voce' ai sopravvissuti agli abusi di Epstein, offrendo loro 'l'opportunità di testimoniare sotto giuramento'. Questa iniziativa potrebbe non solo riaccendere i riflettori sullo scandalo, ma anche sottolineare la posizione della First Lady in merito alla gravità dei crimini commessi da Epstein, e dimostrare un'impegno pubblico a sostenere le vittime. La sua reazione, comunque, è significativa. Dimostra una volontà di difendere la propria immagine pubblica e di respingere con forza ogni tentativo di associare il suo nome a una figura tanto controversa come quella di Jeffrey Epstein, e potrebbe anche essere vista come un tentativo di prendere le distanze da un episodio che ha creato non pochi imbarazzi all'interno dell'amministrazione Trump. La scelta di fare una dichiarazione pubblica e diretta, in un momento in cui il caso sembrava meno presente sui media, suggerisce un'urgenza nel chiarire la propria posizione e prevenire ulteriori speculazioni, che potrebbero danneggiare la sua reputazione, sia nel breve che nel lungo periodo





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