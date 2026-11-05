Melania Trump, Zelensky e Mark Carney: Notizie su Pace, Hockey e Soggiorni

Melania Trump guida sforzi per tregua a Oleshky. Zelensky annuncia colloqui Usa-Russia. Mark Carney blocca hockey russo. Sienik chiede sostegno Usa.

La first lady americana Melania Trump ha in programma oggi un evento alla Casa Bianca in cui commenterà i suoi sforzi per garantire un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. L'iniziativa si inserisce in un contesto diplomatico complesso dove l'Ucraina cerca di consolidare il sostegno internazionale mentre il fronte militare continua a evolversi con attacchi aerei e terrestri.

Sforzi Diplomatici di Melania Trump e Tregua a Oleshky

La first lady ha avviato in modo indipendente l'impegno per garantire un cessate il fuoco a Oleshky e nella circostante regione di Kherson, ha riferito il suo ufficio in una nota ufficiale. L'evento in programma si terrà alle 11 locali, corrispondenti alle 17 in Italia, a poche ore dalla pubblicazione della dichiarazione. Il mese scorso Melania Trump ha annunciato una tregua localizzata tra le forze ucraine e russe per consentire ai residenti di Oleshky, sul fronte meridionale, di poter evacuare.

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Questa decisione è stata presa dopo che i residenti della zona hanno sofferto per settimane di carenza di cibo e medicine. L'inedita tregua, rispettata da entrambe le parti, ha consentito lo sminamento delle strade e la partenza dei residenti verso l'Ucraina o la Russia. Il suo ufficio ha ribadito che questo risultato segna un'iniziativa diplomatica senza precedenti da parte di una first lady americana. La first lady è stata anche impegnata negli sforzi per restituire i bambini ucraini portati in Russia, dimostrando un focus specifico sulle conseguenze umanitarie del conflitto.

Preparativi Zelensky per Colloqui Trilaterali con Usa e Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato su X che ci si sta preparando per un formato trilaterale a livello di team tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, che si terrà tra meno di una settimana. Questa affermazione conferma i piani per un incontro diretto che potrebbe segnare un punto di svolta nelle negoziazioni di pace. Jared Kushner ha scritto su X di lavorare intensamente con tutte le parti per trovare una strada verso una pace duratura dopo il colloquio con Volodymyr Zelensky e Steve Witkoff, riferito dal presidente ucraino.

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Kushner ha aggiunto che l'obiettivo non è soltanto porre fine alla guerra, ma anche creare l'architettura di sicurezza necessaria per garantire che i combattimenti non ricomincino mai più. Il diplomatico americano ha apprezzato l'impegno costruttivo del presidente Zelensky e della sua squadra e la loro determinazione a trovare una via per andare avanti. Questi sviluppi suggeriscono che Washington sta assumendo un ruolo più diretto nel facilitare il dialogo tra Kiev e Mosca, cercando di sfruttare la propria influenza globale per stabilizzare la regione.

Esclusione Hockey Junior Russia e Posizione di Mark Carney

Il primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che i russi non parteciperanno ai Campionati mondiali di hockey su ghiaccio juniores che si terranno il prossimo mese. Questa decisione è stata presa nonostante il reintegro deciso dal Tribunale Arbitrale dello Sport, indicando una presa di posizione forte da parte del governo canadese. Carney ha chiarito che, a causa della guerra in Ucraina e del sostegno fornito dalla Bielorussia, i rappresentanti di tali nazioni rimarranno esclusi dalle competizioni internazionali.

Questa esclusione riflette l'isolamento sportivo imposto alle nazioni coinvolte nel conflitto, allineandosi con le sanzioni e le misure diplomatiche adottate da diversi paesi occidentali. La decisione di Carney sottolinea come il governo canadese intenda utilizzare le piattaforme sportive per inviare un messaggio chiaro contro le azioni della Russia. L'evento, previsto per il prossimo mese, avrebbe dovuto rappresentare un momento di ritrovo per le giovani promesse dell'hockey, ma la situazione geopolitica ha prevaricato le considerazioni puramente sportive.

Sostenitori Bipartitani Usa e Attacchi Russi su Odessa

Kiev chiede che il sostegno Usa resti bipartisan, con l'incaricato d'affari ucraino negli Stati Uniti Denys Sienik che ha dichiarato a Ukrinform che le elezioni non hanno cambiato le priorità. Sienik ha auspicato che Kiev mantenga un forte sostegno bipartisan in entrambi i rami del Congresso dopo le midterm, esortando repubblicani e democratici a rafforzare gli aiuti. Ha sollecitato un aumento della pressione sulla Russia affinché Mosca compia passi concreti invece di continuare a uccidere civili innocenti e minare l'unità dei partner occidentali.

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Parallelamente, l'intensità delle operazioni militari continua a crescere. Un drone ucraino ha colpito un centro logistico appartenente al colosso russo del commercio online Ozon nella Repubblica di Adighezia, nel sud della Russia, causando l'evacuazione di tutti i dipendenti. Contemporaneamente, l'esercito di Mosca ha effettuato attacchi con droni contro una nave nel porto di Odessa che stava consegnando merci per l'esercito ucraino, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo. Questi raid hanno causato danni a case e manto stradale, aggravando la crisi infrastrutturale nelle città ucraini. Sienik ha citato il recente attacco russo contro una scuola nella regione di Zaporizhzhia, che secondo quanto riferito ha ucciso 40 civili, e i raid sulle infrastrutture elettriche come dimostrazione che Mosca non intende porre fine al conflitto.