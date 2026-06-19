Melanoma pediatrico: prevenzione e consigli per i genitori

Il melanoma nei bambini è una forma tumorale rara ma in aumento. L'esperta del Bambino Gesù spiega come Recognize i segnali preoccupanti e proteggere la pelle dei più piccoli dai danni del sole. Controlli dermatologici annuali e protezione solare costante sono fondamentali, soprattutto in presenza di fattori di rischio come il melanoma familiare o nei congeniti.

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Quali sono le informazioni che è utile avere per fare davvero prevenzione ed evitare di cadere nell'allarmismo? Il melanoma pediatrico, una forma tumorale rara - rappresenta circa l'1% di tutti i tumori maligni che colpiscono i bambini - ma che negli ultimi anni ha visto una maggiore diffusione, soprattutto tra i giovani.

Le cause possono essere attribuite alla maggiore esposizione al sole, con sport all'aperto, in parte al melanoma familiare che passa da una generazione all'altra e che richiedono controlli dermatologici precoci e come minimo annuali. A influire nello sviluppo del melanoma pediatrico può essere però anche, come nel caso dello xeroderma pigmentoso, una condizione genetica rara che favorisce la comparsa di tumori precoci tra cui il melanoma. Si tratta di casi però molto rari che vengono seguiti da centri specifici.

"Ci riferiamo a bambini che presentano un neo di dimensioni considerevoli alla nascita o che sviluppano melanoma anche molto precoce, nei primi mesi o anni di vita", sottolinea la dottoressa May El Hachem. "In assenza di melanoma familiare, neo congenito gigante oppure di nei multipli, i nei non sono sempre così allarmanti nei bambini", spiega ancora la responsabile di Dermatologia del Bambino Gesù. "Il melanoma pediatrico è estremamente raro.

Quello che può essere importante osservare è la comparsa di un neo di aspetto clinico completamente diverso dagli altri, può richiedere un controllo. Non significa certo che tutti questi segnali indichino la presenza certa di un melanoma ma semplicemente che si tratta di un elemento da tenere sotto osservazione". La pelle dei bambini è infatti più vulnerabile ai danni provocati dai raggi UV: "È più delicata e spesso soggetta a dermatiti", conclude la dottoressa May El Hachem.

"Quando si espongono al sole, è fondamentale proteggerli adeguatamente, soprattutto dopo il bagno o una sudorazione intensa. E non solo in spiaggia: i bambini passano molto tempo all'aria aperta durante l'anno, quindi la protezione solare deve essere una routine quotidiana"





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