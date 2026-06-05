Melanoma, risultati eccezionali a 5 anni per il vaccino a mRNA personalizzato in combinazione con immunoterapia

Presentati all'ASCO i dati a cinque anni dello studio KEYNOTE-942 sul melanoma adiuvante. Il vaccino a mRNA personalizzato associato a pembrolizumab riduce del 49% il rischio di recidiva e del 59% quello di metastasi. Il 92,2% dei pazienti trattati è vivo a 5 anni. Apre la strada a una nuova era di medicina di precisione in oncologia.

Presentati all' ASCO di Chicago i risultati a cinque anni dello studio che combina l'immunoterapia standard a un vaccino a mRNA personalizzato per il melanoma adiuvante.

Lo studio, di fase 2b denominato KEYNOTE-942, apre una nuova era per l'oncologia, dimostrando non solo una riduzione significativa del rischio di recidiva, ma anche un miglioramento sostanziale della sopravvivenza a lungo termine. Dopo cinque anni, il 92,2% dei pazienti che hanno ricevuto il vaccino in combinazione con l'immunoterapia è ancora in vita, rispetto al 71,3% del gruppo di controllo. Il trattamento ha ridotto del 49% il rischio di recidiva e del 59% il rischio di sviluppare metastasi a distanza.

Inoltre, il 68,8% dei pazienti trattati con l'associazione vaccino più immunoterapia è risultato completamente libero da tumore. Il vaccino, sviluppato per ciascun paziente, agisce come una vera e propria terapia personalizzata. Dopo l'asportazione chirurgica del tumore, gli scienziati analizzano il tessuto tumorale per identificare i neoantigeni, ovvero le proteine anomale prodotte dalle cellule cancerose. Possono essere individuati fino a 34 neoantigeni per paziente.

Sulla base di queste informazioni, viene sintetizzato un filamento di mRNA che, una volta iniettato, fornisce alle cellule immunitarie le istruzioni per riconoscere e distruggere qualsiasi cellula tumorale residua. Il profilo di sicurezza del trattamento è risultato gestibile, con effetti collaterali sovrapponibili a quelli di una normale influenza. Questi risultati sono considerati una pietra miliare e aprono la strada a un cambio di paradigma nella terapia oncologica.

La tecnologia dell'mRNA, già nota per i vaccini anti-COVID, mostra il suo potenziale anche nel campo dei tumori, specialmente per quelli ad alto tasso di mutazione come il melanoma, ma anche per il tumore al polmone e altre neoplasie difficili. La sperimentazione di fase 3 è già in corso e vede una forte partecipazione italiana.

Se i dati definitivi confermeranno queste prospettive, la medicina di precisione basata su vaccini personalizzati potrebbe diventare uno standard terapeutico consolidato per questi pazienti ad alto rischio. Le implicazioni cliniche sono enormi. Per i pazienti con melanoma adiuvante, cioè dopo l'asportazione chirurgica del tumore primario ma con rischio di recidiva, questa combinazione offre una speranza concreta di guarigione duratura.

La capacità del vaccino di istruire il sistema immunitario a identificare e attaccare le cellule tumorali residue rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alle terapie tradizionali. La comunità scientifica internazionale ha accolto questi dati con grande interesse, riconoscendo il valore di un approccio che unisce la potenza dell'immunoterapia alla precisione della tecnologia a mRNA. Il futuro della lotta contro il cancro potrebbe essere sempre più personalizzato e mirato.

Il successo di questo modello per il melanoma incoraggia la ricerca a estendere la metodologia ad altri tipi di tumore. L'Italia, con i suoi centri di eccellenza in oncologia e immunologia, è in prima fila in questa nuova frontiera. La strada è ancora lunga e richiederà la conferma degli studi di fase 3, ma l'impatto potenziale di questa innovazione è paragonabile a quello avuto dai primi farmaci target o dalle stesse immunoterapie somecheckpoint inhibitor.

Si profila così l'inizio di una nuova stagione per l'oncologia, in cui ogni paziente potrebbe ricevere un vaccino 'cucito' sulle specifiche mutazioni del proprio tumore





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Melanoma Vaccino A Mrna Immunoterapia KEYNOTE-942 ASCO Oncologia Neoantigeni Medicina Di Precisione Sopravvivenza Recidiva

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cancro prostata avanzato, studio Asco conferma vantaggio cognitivo di darolutamideL'annuncio di Bayer

Read more »

Leucemia mieloide cronica, asciminib conferma efficacia e sicurezza a 3 anniAll'Asco di Chicago presentati i dati di uno studio di fase 3 sul farmaco di Novartis per il trattamento della Lmc

Read more »

Curigliano (Esmo): 'Germania esempio per aderenza a test genomici cancro al seno'All’Asco: 'Soluzioni operative da implementare nelle Breast unit per ottimizzare trattamento evitando sotto e sovratrattamenti'

Read more »

Tumore della vescica, nuova terapia riduce le recidive: quasi 9 pazienti su 10 vivi a 5 anniAl Congresso Asco presentati i dati dello studio Potomac sul tumore della vescica non muscolo-invasivo ad alto rischio

Read more »