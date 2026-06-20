Melatonina: crescita esponenziale del mercato, ma la scienza raccomanda cautela

Le vendite di integratori a base di melatonina sono aumentate del 155% in dieci anni, con unuso diffuso soprattutto tra gli over 55. Tuttavia, una recente meta-analisi ne mette in dubbio lefficacia per l'insonnia cronica negli adulti, suggerendo un impiego limitato a casi specifici di alterazione del ritmo circadiano.

La melatonina, un ormone prodotto naturalmente dalla ghiandola pineale, svolge un ruolo cruciale nella regolazione del ritmo circadiano . La sua produzione aumenta con l'oscurità, segnalando al corpo che è il momento di dormire, e diminuisce con la luce.

Negli ultimi anni, il suo utilizzo come integratore per migliorare la qualità del sonno è cresciuto enormemente. Secondo dati di Unione Italiana Food, le vendite di prodotti a base di melatonina sono aumentate del 155% negli ultimi dieci anni.

Inoltre, una percentuale significativa della popolazione, pari al 27% tra gli over 55, ha dichiarato di aver utilizzato almeno una volta integratori per favorire il riposo. Questi numeri riflettono un crescente interesse verso il benessere e la cura di sé, dove dormire bene è considerato parte integrante di uno stile di vita sano.

Tuttavia, nonostante la sua popolarità, la comunità scientifica mantiene una posizione cauta. Una revisione sistematica e meta-analisi del 2022, che ha esaminato 24 studi clinici sull'insonnia cronica, ha evidenziato che negli adulti la melatonina non produce miglioramenti significativi nel tempo di addormentamento, nella durata totale del sonno o nella sua efficienza rispetto al placebo. Gli effetti più marcati sembrano emergere nei bambini, negli adolescenti e in condizioni di alterazione del ritmo circadiano, come il jet lag.

Le linee guida dell'American Academy of Sleep Medicine confermano risultati contrastanti, sconsigliando di considerare la melatonina come trattamento di prima linea per l'insonnia cronica negli adulti. Piuttosto che una soluzione universale, la melatonina si rivela utile in contesti specifici, soprattutto quando il problema riguarda la sincronizzazione dell'orologio biologico. Alcuni integratori sul mercato combinano melatonina con altri ingredienti, come magnesio e sostanze botaniche calmanti, per favorire il rilassamento serale e sostenere la qualità del sonno.

Altri prodotti sono formulati specificamente per alleviare gli effetti del jet lag, aiutando l'organismo ad adattarsi a nuovi fusi orari. In definitiva, sebbene la melatonina possa essere un alleato in determinate situazioni, è importante approcciarla con consapevolezza e, se necessario, sotto il controllo di un professionista sanitario





MarieClaire_it / 🏆 28. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Melatonina Insonnia Ritmo Circadiano Integratori Sonno Benessere Salute Cura Di Sé Jet Lag American Academy Of Sleep Medicine Meta-Analisi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sostenibilità: il 75,5% delle imprese conferma gli impegni nonostante l'incertezza normativaIl Rapporto Strategico 2026 di The European House-Ambrosetti e Erion rivela che la maggioranza delle aziende italiane intende mantenere o aumentare gli investimenti in sostenibilità, nonostante un quadro regolatorio europeo imprevedibile. Tuttavia, il disallineamento con la politica e la complessità normativa frenano l'efficacia delle azioni.

Read more »

Flavio Bolsonaro presenta un piano per la sicurezza pubblica con una linea dura contro la criminalitàIl senatore brasiliano Flavio Bolsonaro ha presentato un piano per la sicurezza pubblica incentrato su 12 misure prioritarie, tra cui quella di considerare le fazioni criminali brasiliane alla stregua di organizzazioni terroristiche. Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, punta su una linea dura nella lotta alla criminalità per conquistare gli elettori indipendenti e rafforzare la propria base in vista delle elezioni di ottobre. Il piano del senatore prende di mira in particolare le due reti criminali più potenti del Brasile, il Comando Vermelho e il Primeiro Comando da Capital, che insieme controllano l'attività criminale in vaste aree del paese. Tuttavia, la mossa di Washington è stata criticata dal presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva, che l'ha definita un'ingerenza indebita negli affari interni del paese. Gli esperti giuridici hanno dato avvisi sul fatto che ciò potrebbe avere ripercussioni sulle imprese che operano in Brasile. Il tasso di omicidi nel paese è diminuito in modo sostanziale durante la presidenza di Bolsonaro, proseguendo un calo già iniziato prima del suo insediamento. Tuttavia, la sicurezza rimane una questione prioritaria per gli elettori frustrati dalla criminalità dilagante nelle strade di molte città brasiliane.

Read more »

La situazione petrolifera nel 2027: un eccesso di offerta e un aumento della produzione petrolifera degli Emirati Arabi UnitiLa riapertura dello Stretto di Hormuz e l'aumento della produzione petrolifera degli Emirati Arabi Uniti porteranno a un eccesso di offerta di petrolio nel mercato mondiale nel 2027. Ciò potrebbe portare a un calo dei prezzi del petrolio e a un aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, è necessario rafforzare la Unione Europea per affrontare le future sfide del mercato petrolifero.

Read more »

Canada trionfa 6‑0 contro il Qatar ma il centrocampista Ismaël Koné subisce infortunio graveIl Canada conquista la prima vittoria nella storia dei Mondiali con una strage contro il Qatar, guidato da una tripletta di Jonathan David. Tuttavia, il centrocampista Ismaël Koné rimane in ospedale dopo un violento fallo, aprendo una crisi per la squadra.

Read more »