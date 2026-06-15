Melek - Il coraggio di una madre: Alpay ottiene l'affidamento dei figli nella puntata del 15 giugno su Real Time

Nella nuova puntata di 'Melek - Il coraggio di una madre', in onda il 15 giugno su Real Time, Alpay ottiene l'affidamento di Defne, Kerem e Seyit Ali, mentre Melek affronta il rifiuto della figlia e l'avanzare della malattia.

Nella nuova puntata di ' Melek - Il coraggio di una madre', in onda il 15 giugno su Real Time , Alpay ottiene l'affidamento di Defne, Kerem e Seyit Ali.

Accecato dalla rabbia, Alpay vuole fare un dispetto all'ex moglie Melek e per riuscirci è disposto a tutto. La battaglia legale si intensifica, con Alpay che accusa Melek di aver portato i figli in Turchia contro la loro volontà. Melek, nel frattempo, deve arginare non solo le mosse di Alpay, ma anche il rifiuto di Defne e le recriminazioni per i fallimenti sentimentali di Halil.

La sua malattia, che aveva nascosto a tutti, continua ad avanzare, rendendo ogni giorno più difficile nascondere la verità. Mithat, il padre di Meryem, irrompe a casa di Cumali e Zümrüt in preda alla rabbia per via di Meryem e Halil. Meryem informa Halil della situazione, ma gli concede un'ulteriore possibilità: se vorrà camminare al suo fianco, dovrà opporsi alla decisione di suo padre.

Halil non risponde e annuncia che, in merito alla relazione tra Ömer e Defne, sta dalla parte del nipote. Cumali non ci sta e minaccia Halil. Non accettando l'idea di aver sbagliato con il figlio, Cumali si presenta da Nefise per accusare i Karadag di creare ulteriori problemi. Pensa, infatti, che Halil e Melek siano ancora innamorati l'uno dell'altra e che per questa ragione Meryem abbia deciso di lasciarlo.

Nefise non crede a una sola sillaba e prende immediatamente le difese della nipote. Intanto, Ömer non si arrende alla rottura con Defne. Arrivato a Istanbul, le dà appuntamento al centro commerciale. Dopo un rifiuto iniziale per paura delle conseguenze, Defne accetta e Ömer - pur non rivelando nulla della malattia - le consiglia di difendersi in tribunale.

Defne segue il consiglio, ma il giorno dell'udienza Alpay la accusa di aver portato lei e i fratelli in Turchia contro la loro volontà. Kerem prova a calmarla, ma il confronto avviene in presenza di Kenan, che si finge comprensivo e suggerisce a Defne di prendere una boccata d'aria. Nel frattempo, Mithat vuole capire perché Melek abbia deciso di nascondere la verità sulla malattia e la affronta. Dopo anni di lontananza, finalmente riescono a ritrovarsi e parlare con calma.

Mithat promette a Melek di dimenticare il passato e di rimanere sempre al suo fianco. Tuttavia, Yagmur, che da tempo teme che Mithat sia innamorato della farmacista, li vede insieme e i timori diventano certezza. Travolta dalla rabbia, Yagmur riferisce a Kadryie che Mithat è innamorato di una donna sposata e con una figlia. Defne e Kerem vanno a vivere con Alpay, come previsto dalla sentenza.

Melek si trova di fronte a un nuovo ostacolo da superare: visti i continui malori, le sue condizioni di salute peggiorano e aumenta la preoccupazione. La puntata si conclude con Melek che, nonostante tutto, non perde la speranza di riunire la sua famiglia.

'Melek - Il coraggio di una madre' continua a raccontare le complesse dinamiche familiari e le sfide dei personaggi, tra amore, vendetta e desiderio di proteggere chi si ama





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