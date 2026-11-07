Mélenchon lancia campagna elettorale con 1.069 proposte anti-capitaliste

Jean-Luc Mélenchon presenta il suo programma per le elezioni presidenziali del 18 aprile con 1.069 misure. Focus su salario minimo, pensioni a 60 anni e uscita dal nucleare.

Il leader della sinistra radicale francese Jean-Luc Mélenchon ha ufficialmente inaugurato la sua campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 18 aprile presentando un documento programmatico di straordinaria ampiezza. Il testo contiene 1.069 proposte concrete, disegnate per contrastare apertamente quel sistema che lui definisce capitalismo, accusato di condurre la nazione verso una crisi irreversibile. Questa mossa non è solo un atto politico ma una dichiarazione di intenti che punta a catturare l'attenzione mediatica e a polarizzare il dibattito pubblico prima che il ballottaggio si decida tra le sue file e quelle di Marine Le Pen.

Il contesto competitivo e la strategia

La presentazione di questo vasto pacchetto di riforme avviene in un momento cruciale della corsa all'Eliseo, dove il Rassemblement National guidato da Jordan Bardella sembra aver consolidato una posizione di vantaggio nel sondaggio per il secondo turno. Mélenchon, tuttavia, intende giocare un ruolo fondamentale nella seconda casella, quella che decide lo sprint finale verso la presidenza. Accettando volentieri le critiche da ogni fronte, il candidato sfrutta l'attenzione globale sui suoi piani per definire i termini del confronto ideologico con i suoi avversari politici.

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Il contesto in cui si muove Mélenchon è quello di una Francia in profonda trasformazione, caratterizzata da movimenti di protesta popolare e da una rigidissima sicurezza nelle città durante le manifestazioni. Nonostante le migliaia di persone che scendono in strada per sostenere le sue istanze, sebbene in numeri inferiori rispetto ai picchi precedenti, la sua strategia rimane ferma sull'obiettivo di rappresentare la protesta giovanile. A 75 anni, l'uomo politico non intende apparire meno divisivo per compiacere l'elettorato moderato, anzi, considera la radicalità della sua proposta l'unica vera speranza di successo.

Dettagli del piano economico e sociale

Il cuore del programma annunciato a Le Bourget, una sede simbolica che ricorda il discorso di François Hollande del 2012 e l'ultimo comizio di François Mitterrand nel 1988, risiede in un mix di misure economiche ambiziose e promesse di welfare esteso. Mélenchon ha delineato chiaramente l'intenzione di innalzare lo stipendio minimo da 1.480 a 1.700 euro, una mossa che punta a migliorare immediatamente il potere d'acquisto delle fasce più deboli della popolazione lavorativa francese.

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Un altro pilastro fondamentale del suo progetto è il ripristino dell'età pensionabile a 60 anni per coloro che hanno maturato 40 anni di contributi. Questa proposta mira esplicitamente ad abrogare la riforma introdotta da Emmanuel Macron, che aveva alzato l'età minima pensionabile da 62 a 64 anni per cercare di risanare i conti pubblici nazionali. L'obiettivo dichiarato è contrastare le politiche di austerità viste come fonte di disuguaglianza sociale e precarizzazione del lavoro.

Il piano prevede inoltre la garanzia di una copertura sanitaria integrale attraverso il sistema pubblico 100% Sécu, un'innovazione significativa nel panorama sanitario francese. Parallelamente, si propone l'abolizione della flat tax sui redditi da capitale e un aumento del prelievo fiscale sui patrimoni più elevati. Queste misure fiscali sono progettate per redistribuire la ricchezza e finanziare i nuovi servizi sociali promessi, con l'aggiunta del blocco dei prezzi dei beni alimentari di prima necessità per proteggere le famiglie dall'inflazione.

Ecologia e transizione energetica

La transizione ecologica occupa una posizione centrale nelle 1.069 proposte, con un impegno concreto per avviare una progressiva uscita dal nucleare. La strategia prevede l'abbandono del programma dei reattori EPR2 e il mancato prolungamento dell'attività delle centrali nucleari oltre i 60 anni di vita utile. Questa scelta drastica è supportata dalla promessa di sviluppare un sistema energetico interamente basato sulle energie rinnovabili, ridefinendo l'infrastruttura produttiva del paese.

Per gestire questa trasformazione, Mélenchon propone l'istituzione delle eco-regioni, una riorganizzazione amministrativa del territorio francese in cui i confini e le competenze vengono ridisegnati attorno alle caratteristiche ecologiche specifiche di ogni zona. A coordinare questa complessa operazione vi sarà un Consiglio per la pianificazione ecologica, un organismo statale dal ruolo interventista chiamato a supervisionare la rilocazione delle produzioni essenziali sul territorio nazionale.

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Ulteriori impegni includono la cancellazione del debito pubblico francese, vista come una necessità per liberare risorse per gli investimenti verdi, e l'iscrizione nella Costituzione del principio della regola verde. Tale principio stabilisce che non si deve prelevare dalle risorse naturali più di quanto l'ecosistema sia in grado di rigenerare, inserendo un vincolo giuridico permanente nella governance del paese.

Politica estera e lotta al razzismo

Oltre alle questioni interne, il programma prevede una svolta radicale nella politica estera, in netta distinzione dall'approccio di Macron. Mélenchon rinnova la sua storica critica all'alleanza militare della NATO, chiedendo un disimpegno progressivo della Francia, iniziando dal comando militare integrato. Questa posizione riflette una visione sovranaista che mira a ridurre l'influenza degli Stati Uniti e a ridefinire il ruolo della Francia nel mondo.

La lotta al razzismo sistemico è un altro pilastro irrinunciabile della campagna. Durante l'evento di Le Bourget, Mélenchon ha dedicato un minuto di silenzio in memoria di Pengo Bossio Wangi, giovane assassinato nell'attentato razzista di Trappes. Ha denunciato pubblicamente come quel crimine sia il risultato di una campagna mediatica razzista e di una palese complicità a tutti i livelli dello Stato, invitando la cittadinanza a fare dell'antirazzismo una questione personale.

Il candidato si impegna a perseguire il razzismo con tutti i mezzi legali possibili, sottolineando l'importanza di rappresentare una Francia multiculturale e inclusiva. Con un linguaggio diretto e senza compromessi, Mélenchon ha concluso il suo primo grande comizio affermando che la sua proposta non è di mettere acqua nel vino per risultare più accattivante, ma di cambiare radicalmente le strutture del potere. La quantificazione precisa e le coperture finanziarie dettagliate per tutte queste misure saranno rese note esclusivamente all'inizio del 2027, quando sarà presentato il conto finale di questo ambizioso progetto di società.