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Mélenchon presenta il programma per il 2027: salario minimo a millesettecento euro e ritorno alla pensione a sessant'anni

Jean-Luc Mélenchon · La France Insoumise · Elezioni Presidenziali Francia 2027

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Jean-Luc Mélenchon, candidato di La France Insoumise alle elezioni presidenziali francesi del 2027, ha lanciato il suo manifesto elettorale intitolato Un futuro in comune. Il piano prevede l'aumento del salario minimo netto a 1700 euro, il ripristino dell'età pensionabile a 60 anni per chi ha contribuito per 40 anni e l'abolizione della tassa forfettaria sui capitali. Il programma, presentato mentre il paese è scosso da scioperi sindacali e proteste studentesche contro il costo della vita, include anche la revisione della politica estera con una critica alla NATO e un sostegno alla transizione verso le energie rinnovabili, abbandonando il nucleare. Mélenchon, considerato il principale sfidante di sinistra, punta a una maggiore protezione dell'industria nazionale e a un ruolo più attivo dello Stato nell'economia.

Jean-Luc Mélenchon, il leader del partito di estrema sinistra La France Insoumise e principale candidato alle elezioni presidenziali francesi del 2027, ha recentemente partecipato a una massiccia manifestazione a Parigi. L'evento faceva parte di una giornata nazionale di scioperi e proteste indetta dai sindacati francesi per denunciare le condizioni salariali, il costo della vita e il degrado dei servizi pubblici. Alla marcia hanno aderito non solo i lavoratori, ma anche migliaia di studenti delle scuole superiori e universitari, uniti dalla richiesta di migliori condizioni scolastiche e di un futuro economico più stabile. Also read Sanremo 2027, addio Dopofestival: la Gialappa’s Band condurrà il Controfestival Mélenchon e le speranze elettorali della sinistra francese Questa mobilitazione riflette il crescente malcontento sociale in Francia, dove le tensioni economiche stanno influenzando profondamente il clima politico pre-elettorale. Mélenchon, che a settantacinque anni è considerato il contendente più forte per la leadership della sinistra francese, vede nei suoi sostenitori una base solida che lo porterà, secondo i sondaggi recenti, fino al ballottaggio di aprile contro Marine Le Pen. Tuttavia, le proiezioni indicano che perderebbe comunque la seconda tornata, sottolineando la difficoltà di superare il divario con l'estrema destra in una Francia politicamente frammentata. Il suo programma elettorale, intitolato L'Avenir en commun, ovvero Un futuro in comune, rappresenta la quinta edizione della piattaforma del suo movimento e si pone come continuazione delle politiche che hanno caratterizzato le sue precedenti campagne. Advertisement Tra gli obiettivi principali figura la revoca della riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron, che ha innalzato l'età minima di pensionamento da sessantadue a sessantatré anni per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Il piano di Mélenchon propone il ripristino del pensionamento a sessant'anni per coloro che hanno versato contributi per almeno quaranta anni. Proposte salariali e fiscali per il candidato di estrema sinistra Inoltre, il candidato si impegna ad aumentare il salario minimo netto mensile da circa millequattrocentottanta a milletrecentosessanta euro, una mossa che mira ad alleviare la pressione inflattiva sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Il programma include anche misure fiscali ambiziose, come l'abolizione della tassa forfettaria sui redditi da capitale e l'aumento delle imposte per i nuclei familiari più abbienti, oltre alla fissazione di un tetto massimo ai prezzi dei generi alimentari di prima necessità, considerati essenziali per la sopravvivenza quotidiana. Sul fronte energetico, La France Insoumise ribadisce il sostegno a una graduale eliminazione dell'energia nucleare, puntando su un sistema elettrico interamente rinnovabile. Ciò comporta la cancellazione del programma per i reattori EPR2 e il rifiuto di estendere la vita operativa delle centrali nucleari oltre i sessant'anni. In politica estera, il programma critica apertamente l'alleanza NATO, suggerendo un ritiro graduale della Francia dall'alleanza, iniziando con l'uscita dal comando militare integrato. Posizioni su nucleare NATO e sovranità industriale del programma Mélenchon contesta anche l'influenza tedesca sulle politiche economiche dell'Unione Europea, definendo Berlino la principale difensora dell'ordoliberalismo, una filosofia economica basata su rigide regole di bilancio e stabilità dei prezzi. Infine, il manifesto sostiene una maggiore protezione dell'industria nazionale, invitando a incentivare la delocalizzazione della produzione verso la Francia e ad adottare un ruolo più interventista dello Stato nell'economia nazionale per garantire la sovranità produttiva.

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