Melissa Cooke esprime preoccupazioni sulla cultura di set di quelle serie

L'attrice Melissa Cooke è tornata su Instagram per parlare della misoginia e del razzismo che percepisce nei set, ribadendo la necessità di distanzarsi dai giudizi troppo veloci.

Melissa Cooke ha riattivato il suo profilo Instagram a ottobre per condividere le proprie riflessioni sulla cultura dei set in cui ha lavorato. Nel post, l'attrice pone l'accento sulla presenza di misoginia e razzismo all'interno della comunità e sull'importanza di dare spazio mentale alla propria salute mentale.

Contesto e motivazioni della condivisione

Nel suo racconto, Cooke mette in evidenza la "bruttezza" intrinseca che può caratterizzare alcuni ambienti di produzione cinematografici. Ella afferma di voler ridurre l'influenza di questi elementi sul proprio benessere. Il messaggio è stato pubblicato in un'epoca di crescente attenzione verso l'inclusività nei media, con molte donne che raccontano esperienze simili su piattaforme social.

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Reazioni e contestazioni online

La comunicazione di Cooke ha precipito in una forte discussione tra i fan. Alcuni hanno cercato di interpretare la sua dichiarazione come una critica alle registe della serie e hanno suggerito che l'atleta fosse vittima delle scelte creative dei registi. Cooke ha prontamente respinto queste interpretazioni, spiegando che tali punti di vista "non riflettono la realtà della scena televisiva".

In risposta, Cooke ha confermato la sua solidarietà verso la regista con cui aveva lavorato, elogiando la "cura e l'attenzione" che aveva mostrato verso i membri del cast e la troupe. Ha sottolineato che il rapporto positivo è stato un elemento chiave del suo successo professionale.

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L'impatto sulla percezione del ruolo di attore

Cooke ha sostenuto nel post che la crescente visibilità di un attore può trasformarsi in una "creazione di mostro" se il pubblico inizia a focalizzarsi esclusivamente sull'aspetto di celebrity. Ella ha invitato i colleghi a ricordare le ragioni che li hanno spinti a scegliere questa professione: offrire una fuga, raccontare storie e creare arte, piuttosto che cercare follower, accordi commerciali o la pubblicità gratuita.

Questo pensiero è stato accolto da un'ampia base di fan, molti dei quali hanno ribadito l'importanza di rispettare la privacy artistica e la complessità del lavoro dove si da vita a film di successo. L'intervento di Cooke, dunque, ha avuto un impatto significativo nella discussione su come gli attori possano gestire la pressione derivante dalla notorietà, rientrando in un'ampia conversazione sul benessere mentale in ambito cinematografico e televisivo.

Prossimi passi e possibile evoluzione

L'attrice ha concluso il suo post indicando l'intenzione di continuare a seguire le sue opinioni in modo più attivo, sfruttando i social media per trasmettere una visione più equilibrata del lavoro di recitazione. Sebbene non siano state previste iniziative concrete, Cooke ha assegnato ai suoi fan il compito di trattare le sue parole con attenzione e di promuovere un ambiente di lavoro più inclusivo.