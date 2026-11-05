Melissa Satta e Carlo Beretta: i complimenti della suocera e i progetti di famiglia

Il settimanale Oggi svela i complimenti di Umberta Gnutti Beretta alla nuora Melissa Satta e le intenzioni di allargare il nucleo familiare con Carlo Beretta.

La relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta continua a evolversi positivamente, ricevendo importanti validazioni dall'ambiente più intimo del compagno. L'indiscrezione, pubblicata dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, si concentra specificamente sull'approvazione espressa dalla madre di Carlo, Umberta Gnutti Beretta, riguardo al legame con la showgirl.

Apprezzamento della suocera per la nuora

Umberta Gnutti Beretta ha espresso il suo forte apprezzamento nei confronti di Melissa Satta durante un recente evento mondano tenutosi a Milano. In quell'occasione, ha definito la giovane donna come "una ragazza meravigliosa e una madre premurosa", mostrando chiaramente la sua felicità per l'amore che unisce il figlio a Melissa.

Also read Re Carlo al Commonwealth: 'Orrore e vergogna per lo schiavismo'

Inizialmente, la famiglia di imprenditori non vedeva di buon occhio la scelta di Carlo di legarsi con una figura nota dello spettacolo. Tuttavia, ogni perplessità iniziale è stata completamente dissipata, lasciando spazio a un'accoglienza entusiasta e calda da parte del nucleo familiare del rampollo.

Il futuro della coppia e i progetti genitore

Un dettaglio significativo riguarda le prospettive future della coppia e i desideri legati all'espansione del nucleo. La madre di Carlo Beretta ha confidato la sua emozione nel vedere la possibilità di diventare nonna, una dichiarazione che emerge dalla cronaca dell'evento milanese riportata dal settimanale.

Advertisement

Questo entusiasmo fa riflettere sul potenziale futuro di Melissa Satta, che è già madre di Maddox, avuto dall'ex calciatore Kevin Prince Boateng. Le indiscrezioni suggeriscono che la suocera potrebbe già considerare l'idea di una seconda gravidanza come un passo naturale per la famiglia.

Reazioni dirette di Melissa Satta

Parallelamente a queste notizie, Melissa Satta ha condiviso le sue percezioni personali sul rapporto con Carlo Beretta. Ha ammesso di sentirsi un'idiota a parlare da sola davanti a un telefono, evidenziando una dinamica comunicativa specifica all'interno della relazione.

Il percorso del loro legame ha avuto un inizio digitale significativo, poiché Carlo scrisse a Melissa direttamente su Instagram. Questo primo contatto ha gettato le basi per una storia che ora vede il sostegno attivo e dichiarato della famiglia del ragazzo, includendo anche la conoscenza del figlio Maddox della nuova dinamica.