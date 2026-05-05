Meloni a Baku e tensioni a Hormuz: escalation tra Usa e Iran

La Presidente Meloni è stata ricevuta dal Presidente Aliyev in Azerbaigian mentre si intensificano le tensioni nello Stretto di Hormuz con l'operazione americana Project Freedom e le reazioni di Teheran e Parigi.

La Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni , è stata ricevuta a Baku dal Presidente azero Ilham Aliyev, in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni geopolitiche.

L'incontro, avvenuto in un momento delicato, sottolinea l'importanza strategica del dialogo e della cooperazione bilaterale tra Italia e Azerbaigian, soprattutto nel settore energetico. L'Italia, infatti, guarda con interesse alle forniture di gas naturale provenienti dall'Azerbaigian come diversificazione delle fonti e riduzione della dipendenza energetica. La visita di Meloni a Baku si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento delle relazioni con i paesi del Caucaso e dell'Asia centrale, considerati partner chiave per la sicurezza energetica e la stabilità regionale.

Parallelamente, la situazione nel Golfo Persico si fa sempre più critica, con l'intensificarsi delle ostilità nello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione Project Freedom, con l'obiettivo dichiarato di ripristinare la libertà di navigazione in una delle rotte marittime più importanti al mondo.

Washington afferma di aver creato un corridoio sicuro per il transito delle navi, ma Teheran respinge categoricamente queste affermazioni, denunciando un'escalation militare e annunciando di aver risposto con il lancio di missili contro unità navali statunitensi. Questa dinamica crea un clima di forte incertezza e aumenta il rischio di un conflitto più ampio nella regione. La reazione internazionale alle tensioni nel Golfo Persico è variegata.

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha condannato fermamente gli attacchi iraniani contro le infrastrutture civili degli Emirati Arabi Uniti, definendoli ingiustificabili e inaccettabili. Macron ha ribadito il sostegno della Francia ai suoi alleati nella regione e ha sottolineato la necessità di una soluzione duratura del conflitto, basata sulla riapertura dello Stretto di Hormuz alla libera navigazione e su un accordo di sicurezza solido che garantisca la protezione dei paesi della regione, in particolare contro le minacce poste dall'Iran nel settore nucleare, balistico e di destabilizzazione regionale.

La posizione francese riflette una crescente preoccupazione per le attività destabilizzanti dell'Iran e per il rischio di una proliferazione nucleare. Allo stesso tempo, il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha criticato l'operazione Project Freedom, definendola un progetto fallito e invitando gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti a non farsi trascinare in un conflitto da parte di elementi ostili.

Araghchi ha inoltre evidenziato i progressi dei colloqui diplomatici, mediati dal Pakistan, e ha suggerito che una soluzione politica sia l'unica via percorribile per risolvere la crisi. Questa posizione riflette la volontà dell'Iran di evitare un'escalation militare e di trovare una soluzione negoziata alla crisi. La situazione nello Stretto di Hormuz è ulteriormente complicata dalla presenza di interessi strategici contrastanti e dalla rivalità tra Iran e Arabia Saudita.

Lo Stretto è una via di transito cruciale per il petrolio e il gas naturale, e qualsiasi interruzione della navigazione avrebbe conseguenze significative sull'economia globale. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno un forte interesse a mantenere la libertà di navigazione nello Stretto per garantire la sicurezza delle forniture energetiche e proteggere i propri alleati nella regione. L'Iran, d'altra parte, considera lo Stretto come una zona di sicurezza nazionale e si oppone a qualsiasi presenza militare straniera nelle sue acque.

Questa contrapposizione di interessi rende difficile trovare una soluzione pacifica alla crisi. L'immagine di una donna iraniana che cammina accanto a un murale anti-statunitense a Teheran simboleggia la profonda diffidenza e ostilità che caratterizzano le relazioni tra Iran e Stati Uniti. La diplomazia e il dialogo rimangono gli strumenti più importanti per prevenire un'escalation del conflitto e trovare una soluzione duratura alla crisi nello Stretto di Hormuz.

La cooperazione internazionale e il coinvolgimento di tutti gli attori regionali sono essenziali per garantire la stabilità e la sicurezza nella regione del Golfo Persico





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