La Presidente del Consiglio Meloni incontra Aliyev in Azerbaigian per discutere di nuove forniture energetiche, mentre Eddie Brock commenta la sua esperienza a Sanremo.

Eddie Brock , noto personaggio dello spettacolo, ha espresso le sue riflessioni a seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo , dove ha ottenuto l'ultimo posto.

Brock ha dichiarato di essere stato particolarmente colpito da un gesto di Sal Da Vinci e ha commentato la sua esperienza nel programma 'Amici', definendo la sua esclusione, avvenuta in due occasioni, come 'giustamente' motivata. Attualmente, si dice felice e soddisfatto del suo percorso. Parallelamente, ha accennato al rinvio del suo tour. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intrapreso una visita ufficiale nella Repubblica dell'Azerbaigian, dove ha incontrato il Presidente azero Ilham Aliyev.

L'incontro si inserisce in un contesto di crescente necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, soprattutto a causa delle tensioni in Medio Oriente. Questo viaggio rappresenta il terzo compiuto da Meloni da quando sono iniziate le ostilità tra Teheran e Washington, evidenziando l'impegno del governo italiano nella ricerca di alternative per mitigare l'impatto dei rincari sui carburanti.

Meloni ha sottolineato l'importanza delle forniture di gas e petrolio dall'Azerbaigian per la sicurezza energetica italiana fin dall'inizio del conflitto in Ucraina, esprimendo il desiderio di consolidare questo rapporto non solo in termini di volumi, ma anche di qualità del partenariato industriale lungo tutta la filiera. Ha inoltre evidenziato come energia e connettività siano strettamente interconnesse.

La Presidente ha ribadito l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Azerbaigian come snodo cruciale tra Europa e Asia, con l'Italia come porta d'accesso privilegiata al mercato europeo. Precedenti incontri si sono svolti in Algeria e nell'area del Golfo Persico, con i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar.

La cooperazione tra Italia e Azerbaigian non si limita all'energia, ma si estende a settori come la difesa, la sicurezza, l'aerospazio, la sicurezza marittima, la protezione delle infrastrutture critiche e le tecnologie avanzate. Meloni ha proposto un modello di cooperazione basato sul trasferimento di competenze, sullo sviluppo congiunto e su una prospettiva di lungo periodo, con l'obiettivo di favorire la stabilità regionale e rafforzare i sistemi industriali dei due paesi.

I dati attuali mostrano che l'Azerbaigian esporta verso l'Italia 7,5 miliardi di metri cubi di gas, con ampi margini di crescita. Il Presidente Aliyev ha espresso la volontà di aumentare i volumi e di estendere ulteriormente il progetto Tap (Trans Adriatic Pipeline). L'Italia è il secondo partner commerciale dell'Azerbaigian per importanza degli scambi.

La visita di Meloni è la prima di un capo di governo italiano a Baku dopo 13 anni e sarà seguita dall'organizzazione di un Business Forum alla fine del 2026 per consolidare gli accordi commerciali e promuovere gli investimenti reciproci. Il governo italiano mira a facilitare gli interessi economici azeri in Europa, in cambio di maggiori garanzie sui rifornimenti energetici. L'Azerbaigian è inoltre coinvolto nel Piano Mattei, l'iniziativa di Meloni per lo sviluppo dei Paesi africani.

Nel settembre 2025, la compagnia petrolifera statale azera Socar ha acquisito Italiana Petroli (Ip). Tuttavia, la missione di Meloni ha suscitato alcune critiche in Parlamento, con esponenti come Sergio Costa del Movimento 5 stelle che sottolineano come la soluzione alla crisi energetica possa essere trovata anche in Italia, attraverso l'efficienza energetica, l'elettrificazione e l'accelerazione delle rinnovabili





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