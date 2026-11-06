Meloni a Costa: L'UE frammentata sull'Ucraina e la richiesta di una voce unica

Giorgia Meloni accusa l'Unione europea di frammentazione sulle iniziative per l'Ucraina. La Premier critica le esclusioni dall'E3 e chiede coerenza tramite Kaja Kallas.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato una lettera ufficiale ad Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, esprimendo profonda preoccupazione per la mancanza di coordinamento dell'Unione europea sulla crisi ucraina. Meloni sostiene che Bruxelles stia operando in modo disperso, definendo questa situazione come un andare in ordine sparso che minaccia l'efficacia della risposta internazionale. La missiva arriva in un momento cruciale, tra le elezioni americane e i vertici diplomatici a Bruxelles, sottolineando il desiderio di Roma di essere integrata nei processi decisionali chiave.

Elenco delle iniziative disallineate a Bruxelles

Nella corrispondenza, Meloni presenta un elenco dettagliato delle iniziative diplomatiche succedutesi negli ultimi due mesi, evidenziando la frammentazione degli sforzi. Il primo esempio citato è un incontro informale a Miami tra i consiglieri per la sicurezza nazionale di alcuni Stati europei, gli ucraini e rappresentanti della Nato, confermato solo successivamente da fonti statunitensi.

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Successivamente, la Premier romana fa riferimento a un incontro a Oslo, probabilmente legato alla sua visita del 25 settembre, e a una sessione del Consiglio Nordico a Helsinki dal 26 al 29 ottobre. Durante tale evento, il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre hanno avuto una telefonata privata con Vladimir Putin, escludendo deliberatamente tutti gli altri leader occidentali.

Il 12 novembre è prevista una riunione della Comunità politica europea, definita da Meloni come un inutile forum di chiacchiera internazionale nato nel 2022 come iniziativa francese. A seguire, il 19 novembre, si terrà la riunione della coalizione dei Volonterosi. Parallelamente, sono previsti incontri ad Abu Dhabi tra ucraini e russi, con una partecipazione europea ancora non definita, mentre a Bruxelles proseguono riunioni tecniche non specificate.

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La critica all'esclusione dal Gruppo E3 e dinamiche interne

La lettera di Meloni riflette anche un risentimento verso l'esclusione dell'Italia dal gruppo E3, composto da Francia, Germania e Regno Unito. Questo gruppo si stava riunendo a Bruxelles con rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Ucraina proprio nel momento in cui la missiva partiva da Roma. La Premier interpreta questa esclusione come un segno di marginalizzazione dell'Italia nelle sedi di potere reali.

Giorgia Meloni ha già espresso in passato, seppur in modo confuso, l'esigenza di una Europa più efficace, definendola una confederazione europea. Tuttavia, la sua denuncia appare priva di proposte concrete per creare quella voce unica che dichiara di desiderare. Ogni Stato membro, inclusa l'Italia, tende a perseguire una politica estera autonoma, cercando di trascinare gli altri con le proprie posizioni.

Responsabilità dei membri e ruolo di Kaja Kallas

È evidente che gli Stati membri che lamentano l'assenza di una politica estera europea sono i principali responsabili di tale assenza. Le opposte visioni e le pulsioni sovraniste delle capitali dell'Unione impediscono l'espressione di una linea coerente, causando una frammentazione che Meloni osserva con preoccupazione. La dinamica dello stato-guida, tipica di Francia e Germania ma presente anche in altre capitali, confligge con l'idea di un'Europa coesa.

Per uscire da questa pluralità di iniziative, Meloni dovrebbe agire all'interno del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Ue e del Consiglio europeo. La sola voce rappresentativa dell'Unione, ai sensi dei trattati vigenti, è attualmente quella dell'Alto rappresentante per le relazioni esterne Kaja Kallas. Qualsiasi petizione di principio diversa da questa istituzione non centra il bersaglio, rimanendo una classica lamentanza italiana per l'esclusione.

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L'atteggiamento attuale ricorda la stizza di uno Stato escluso da un colloquio, più che una proposta politica strutturata. La logica dei trattati richiede di richiamare le procedure incentrate su Kaja Kallas, l'unica figura in grado di rappresentare l'Unione. La presenza ai tavoli decisivi non può limitarsi al ruolo di dining power, come avrebbe affermato Henry Kissinger, ma deve sostanziarsi in proposte concrete per una politica estera unificata.