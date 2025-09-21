Meloni a 'Domenica In': tra cucina italiana, critiche e accuse di propaganda

La Premier Giorgia Meloni interviene a 'Domenica In' per sostenere la candidatura della cucina italiana all'UNESCO, scatenando le critiche delle opposizioni che la accusano di usare il servizio pubblico per fini elettorali e di sottrarsi al confronto parlamentare.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è intervenuta in collegamento televisivo dalla trasmissione ' Domenica In ' su Rai Uno, per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell' UNESCO . L'intervento, ambientato al Tempio di Venere con lo sfondo del Colosseo, ha visto la Premier discutere dell'importanza del pranzo domenicale, legandolo ai ricordi familiari e alle tradizioni culinarie italiane.

Meloni ha condiviso aneddoti personali, sottolineando come il pranzo domenicale, con le sue pastarelle e i suoi momenti di convivialità, fosse un elemento centrale della sua infanzia e un simbolo dell'identità italiana. L'iniziativa, promossa dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme ad Anci, mira a valorizzare il patrimonio gastronomico italiano a livello internazionale, riconoscendo il suo valore culturale ed economico. La Premier ha sottolineato come la cucina italiana rappresenti un'eccellenza mondiale, con un giro d'affari di circa 250 miliardi di euro. L'obiettivo è di ottenere il riconoscimento UNESCO per preservare e promuovere questo importante aspetto del patrimonio italiano. L'intervento si è concentrato sulla promozione della cucina italiana, evidenziando i suoi piatti iconici e il suo ruolo nella cultura e nell'economia nazionale.\La partecipazione di Meloni a 'Domenica In' ha suscitato immediate reazioni da parte delle opposizioni politiche. Critiche sono state sollevate da esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Avs e di +Europa, che hanno accusato la Premier di utilizzare il servizio pubblico per fini propagandistici e di sottrarsi al confronto parlamentare. La segretaria del PD ha denunciato come Meloni preferisca apparire in televisione, sulla 'TeleMeloni', per parlare di pranzi e pasticcini, piuttosto che affrontare questioni urgenti come il riconoscimento dello Stato di Palestina e le sanzioni contro il governo israeliano. Il Movimento 5 Stelle ha espresso disappunto per la presenza della Premier in una trasmissione molto seguita, in concomitanza con le elezioni regionali, e ha criticato il blocco della commissione di Vigilanza Rai, accusando il governo di impedire il controllo parlamentare e di favorire un 'TeleRegime'. Anche Avs e +Europa hanno contestato la scelta di Meloni, sottolineando come, mentre altri paesi europei e non hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, la Premier preferisca parlare di tradizioni culinarie, ignorando le emergenze nazionali e internazionali.\Le opposizioni hanno accusato la Presidente del Consiglio di utilizzare il servizio pubblico per fini elettorali e di sottrarsi al confronto parlamentare, sollevando dubbi sulla trasparenza e sull'imparzialità della Rai. Le critiche si sono concentrate sull'opportunità dell'intervento di Meloni in un momento delicato, con importanti elezioni regionali in corso e con gravi crisi internazionali in atto. L'intervento è stato visto come un tentativo di distogliere l'attenzione dai problemi reali del paese e di promuovere un'immagine positiva della Premier e del suo governo. L'Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è stata invitata a intervenire per valutare l'abuso della televisione pubblica da parte della Presidente del Consiglio. Le critiche hanno riguardato anche la presunta mancanza di trasparenza nella gestione della Rai e la presunta influenza del governo sulle decisioni editoriali. Gli oppositori hanno sottolineato la necessità di garantire un'informazione pluralista e di assicurare il rispetto delle regole del servizio pubblico, al fine di evitare strumentalizzazioni politiche e di salvaguardare l'autonomia dell'emittente pubblica





Giorgia Meloni Domenica In Cucina Italiana UNESCO Opposizioni

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

