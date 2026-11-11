Meloni abolisce bollo auto e moto: 2,3 miliardi per le famiglie italiane

La premier Giorgia Meloni annuncia l'abolizione del bollo auto per la prima vettura fino a 80 kW e per tutte le moto. La misura risparmierà 2,3 miliardi di euro alle famiglie italiane dal 2027.

La premier Giorgia Meloni ha annunciato ufficialmente una significativa riforma fiscale riguardante il bollo auto mobilistico attraverso una serie di video pubblicati sui social network. In data 11 novembre, la presidente del Consiglio ha inaugurato questa comunicazione diretta con i cittadini, spiegando che l'iniziativa mira a illustrare le principali misure contenute nella manovra di bilancio in corso di esame da parte del Parlamento.

Abolizione Bollo Auto e Moto Dal 2027

La norma prevede che a partire dal 2027 non si dovrà più pagare il bollo sulla prima auto di proprietà dei cittadini, purché questa abbia una potenza fino a 80 kW. Questa soglia tecnica interessa la stragrande maggioranza dei veicoli parcheggiati nelle città italiane, utilizzati quotidianamente dalle famiglie per gli spostamenti urbani. Inoltre, l'abolizione totale del contributo annuale si estende anche alla categoria delle motociclette, senza alcun limite di cilindrata imposto dalla nuova legge.

Also read Corte dei Conti e Ecco: la manovra fiscale 2027 e la crisi energetica

Risparmi Diretti Di 2,3 Miliardi Di Euro

Secondo i calcoli governativi, questa decisione strutturale permetterà di far tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane un importo complessivo di 2,3 miliardi di euro. La premier ha sottolineato come questa scelta rappresenti un taglio concreto alle tasse sulla proprietà, distinguendosi nettamente dalle proposte di imposta patrimoniale avanzate dall'opposizione politica durante il dibattito parlamentare.

Advertisement

Dibattito Politico E Proteste Sindacali

L'annuncio della premier arriva in un momento di forte tensione politica, caratterizzato da aspri scontri sulla manovra economica. I sindacati e le parti sociali hanno già espresso risentimento, con numerose categorie professionali, inclusi insegnanti e medici, che hanno annunciato proteste contro il testo normativo. Anche l'opposizione ha criticato duramente il provvedimento, mentre all'interno della stessa maggioranza sono emerse alcune divergenze interne sul percorso legislativo.

Natura Strutturale Della Riforma Fiscale

Gli esponenti del governo hanno ribadito con forza che l'eliminazione del bollo è una misura strutturale e permanente, non un semplice provvedimento elettorale o una mancia temporanea. La presidente del Consiglio ha invitato i critici politici ad aggiornare le loro narrazioni, confermando che l'obiettivo è garantire benefici concreti e duraturi per le imprese e i nuclei familiari italiani nel lungo periodo.