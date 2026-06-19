Meloni accusa Trump di aver inventato la storia della foto supplichevole al G7

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha respinto con forza le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che aveva raccontato a una TV italiana come la premier lo avesse "supplicato" di scattare una foto insieme al G7. La replica di Meloni definisce le accuse "completamente inventate" e critica l'atteggiamento di Trump verso gli alleati. Il ministro degli Esteri Tajani annulla la visita negli USA in segno di protesta.

La relazione tra il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il presidente statunitense Donald Trump ha subito un brusco deterioramento in seguito a dichiarazioni contrastanti rilasciate da Trump a un canale televisivo italiano.

Secondo quanto riportato da La7 TV, Trump ha affermato durante un'intervista che Meloni lo avrebbe "supplicato" di scattare una foto con lei al vertice del G7 tenutosi a Evian-les-Bains, in Francia, il 17 giugno 2026. Il presidente americano avrebbe inoltre aggiunto di aver parlato con la premier solo per "farsele andare bene" e che, se non avesse provato pena per lei, non avrebbe acconsentito alla foto. Queste affermazioni sono state definite dalla Meloni "completamente inventate" e "sballorditive".

La first lady italiana ha risposto con una nota dura, sottolineando che né lei né l'Italia hanno mai "supplicato" nessuno e ha criticato Trump per il suo comportamento differenziato, mostrando maggiore deference verso i leader considerati nemici dell'Occidente rispetto agli alleati storici. Il tono della replica indica una rottura significativa, poiché Meloni era in passato una sostenitrice entusiasta di Trump, tanto da essere l'unico leader europeo a partecipare alla sua inaugurazione nel 2025.

Tuttavia, i rapporti si erano già incrinati in precedenza a causa delle critiche di Meloni verso l'approccio di Trump riguardo al conflitto in Iran e alla sua retorica contro Papa Leone. La reazione italiana non si è limitata alla dichiarazione della premier: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annullato la sua visita programmata negli Stati Uniti per la settimana successiva, definendo le parole di Trump "gravi e offensive" nei confronti dell'intera Italia.

Anche all'interno dello staff di governo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari ha espresso critiche severe, affermando che Trump, sia per intento che per incapacità, sta distruggendo le storiche relazioni tra Stati Uniti e Europa, rendendo gli USA impopolari in tutto il continente. L'episodio evidenzia come le tensioni personali possano rapidamente degenerare in crisi diplomatiche, soprattutto in un contesto internazionale già fragile.

Le immagini del vertice G7 mostravano Meloni e Trump conversare intensamente seduti fianco a fianco su un piccolo divano, il che contrasta con la versione di Trump che suggeriva di aver semplicemente "sopportato" la conversazione. La vicenda solleva interrogativi sulla affidabilità dei racconti presidenziali e sul futuro della cooperazione transatlantica, particolarmente in materia di sicurezza e sostegno all'Ucraina.

La rapida escalation - da presunti toni amichevoli al vertice a dichiarazioni pubbliche di sdegno in pochi giorni - dimostra la volatilità delle relazioni tra i due leader e l'impatto che le dichiarazioni a mezzo stampa possono avere sulle alleanze strategiche





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