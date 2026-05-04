Meloni al secondo mandato più lungo, promesse mantenute a metà

Analisi delle promesse del governo Meloni a quattro anni dall'insediamento, tra pensioni, famiglia e attuazione del PNRR. Eddie Brock commenta Sanremo e il tour.

Eddie Brock , dopo il suo piazzamento in ultima posizione al Festival di Sanremo , ha espresso le sue riflessioni: 'Il gesto di Sal Da Vinci mi ha particolarmente colpito.

Per quanto riguarda Amici, sono stato scartato due volte, e credo giustamente. Oggi, però, mi sento felice'. Ha poi accennato al rinvio del suo tour. Parallelamente, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che il governo da lei guidato è diventato il secondo più longevo della storia repubblicana, con 1.288 giorni alla guida dell’esecutivo.

Meloni ha dichiarato di non considerare questo un traguardo da celebrare, ma piuttosto una responsabilità ancora maggiore verso i cittadini italiani. In un contesto politico italiano spesso caratterizzato da instabilità governativa e coalizioni mutevoli, questo rappresenta un piccolo record.

Quattro anni fa, il programma di Fratelli d'Italia prometteva di 'portare l’Italia fuori dalla crisi in cui è stata trascinata da una politica miope e irresponsabile', un messaggio mirato a capitalizzare gli anni trascorsi all’opposizione durante la gestione del governo Draghi e la pandemia di Covid. A distanza di quattro anni, è opportuno analizzare quali promesse del programma di centrodestra sono state effettivamente realizzate. Nel 2022, la riforma Fornero rappresentava uno dei punti centrali del dibattito elettorale.

Introdotta durante il governo Monti dall’allora ministra del Lavoro Elsa Fornero, questa legge aveva innalzato l’età pensionabile a 67 anni, adeguandola alla speranza di vita, e penalizzando le pensioni anticipate, estendendo il sistema contributivo. L’obiettivo era quello di salvaguardare le finanze pubbliche e ridurre la spesa pensionistica in un periodo di crisi. L’abolizione della riforma Fornero era diventata un tema ricorrente per quasi tutto il centrodestra, in particolare per la Lega e Fratelli d'Italia.

Matteo Salvini, nell’agosto 2022, aveva persino invitato gli elettori a 'spernacchiarlo' se il governo non avesse abrogato la legge. Sebbene non sia noto quanti elettori abbiano effettivamente espresso il loro disappunto, è importante notare che il programma del centrodestra si esprimeva in termini più generici, parlando di 'flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il ricambio generazionale'.

Ad oggi, la legge Fornero è ancora in vigore, e dal 2027 è prevista un’ulteriore revisione dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita. Inoltre, con l’ultima legge di bilancio, sono stati abbandonati strumenti come 'opzione donna' e 'quota 103', che consentivano l’accesso anticipato alla pensione, seppur con penalizzazioni economiche. Tra le promesse parzialmente mantenute, si registra un aumento delle pensioni minime, incrementate dalla legge di bilancio 2026.

Secondo le stime del ministero dell’Economia, gli assegni delle pensioni minime sono passati da 525,38 euro nel 2002 a 616,67 euro nel 2025, mentre l’assegno sociale è salito da 468,11 a 538,69 euro. Questo aumento è dovuto anche alle rivalutazioni automatiche legate all’inflazione, ma rimane contenuto rispetto all’aumento del costo della vita. Un altro punto chiave del programma di governo riguardava le politiche per la famiglia.

Purtroppo, il calo delle nascite è continuato, raggiungendo quota 355mila nel 2025, rispetto alle 393mila del 2022. Le promesse elettorali non sempre si sono tradotte in risultati concreti. Ad esempio, la spesa per famiglia e infanzia non è stata portata ai livelli degli altri Paesi europei, e il taglio dell’Iva per i prodotti per l’infanzia non è stato rinnovato a partire dal 2024, in quanto ritenuto poco efficace dal governo.

Anche il piano di asili nido gratuiti, previsto nel programma, non è stato pienamente realizzato. È stato introdotto e potenziato per le famiglie con un Isee inferiore a 3.600 euro annui, ma l’occasione persa potrebbe essere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha subito tagli di oltre 100mila posti (poi in parte reintegrati) e continua a presentare ritardi nell’attuazione. L’assegno unico, sostegno economico per le famiglie con figli a carico, è stato invece confermato e rafforzato.

Sono stati introdotti bonus ed esoneri contributivi per favorire l’occupazione delle madri lavoratrici, e sono stati ampliati i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia dei figli. Tuttavia, queste misure si scontrano con salari bassi, la diffusione del lavoro precario e un’occupazione femminile ancora discontinua, spesso caratterizzata da un ampio ricorso al part-time involontario.

Non si intravede ancora un piano organico per l’introduzione strutturale del cosiddetto 'quoziente familiare', un sistema di tassazione che tenga conto della composizione del nucleo familiare e che inciderebbe sul calcolo dell’Irpef in base al numero dei componenti





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