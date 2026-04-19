Meloni all'assemblea Federalberghi: "Il quadro cambia continuamente, rischio crisi alimentare"

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene all'assemblea nazionale di Federalberghi, mettendo in guardia dagli scenari di instabilità internazionale in Medio Oriente e dal conseguente rischio di una crisi alimentare. Sottolinea l'importanza della questione energetica per la competitività delle imprese italiane.

Mentre si fa strada la possibilità di una riapertura dello Stretto di Hormuz, a seguito di un segnale di disgelo da Teheran e di un vertice a Parigi con Emmanuel Macron per trovare una soluzione comune, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha messo in guardia gli imprenditori riuniti per l'assemblea nazionale di Federalberghi . 'Il quadro cambia continuamente', ha affermato Meloni, sottolineando come l'annuncio iraniano di voler nuovamente chiudere lo Stretto, in risposta all'indisponibilità americana, dimostri la fluidità della situazione.

Il timore è che una crisi in Medio Oriente possa innescare, a cascata, una 'crisi di carattere alimentare', con ripercussioni significative per settori come il turismo, che rischiano di essere particolarmente colpiti dagli sviluppi internazionali. 'Possiamo dimostrare di che pasta siamo fatti', ha dichiarato la premier, invitando a una consapevolezza diffusa in questo contesto di alta incertezza. Meloni ha anche ironizzato sul suo precedente ruolo di Ministro del Turismo, esprimendo un velato rammarico per aver dovuto cedere la delega. 'Sono stata probabilmente il ministro del Turismo meno longevo della storia d'Italia, però l'incarico non mi dispiaceva affatto', ha confessato, prima di elogiare i trend positivi del comparto turistico italiano e ringraziare per il lavoro svolto.

La preoccupazione per gli scenari mediorientali è stata ripresa anche dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che ha evidenziato come il caro energia e il rallentamento delle prenotazioni dal mercato americano possano pesare sui risultati della stagione turistica. 'I conflitti in corso in Ucraina ma soprattutto in Medio Oriente possono incidere sui flussi turistici diretti verso il nostro Paese, soprattutto su quelli provenienti dai mercati d'oltreoceano, che più di altri risentono di una percezione di instabilità, di incertezza nei collegamenti e del clima generale di tensione', ha spiegato Bocca.

Anche l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, pur non registrando ancora gravi conseguenze per la capitale, si è detto 'molto vigile e preoccupato per lo scenario di instabilità internazionale'. La premier ha ribadito che l'Italia si trova di fronte alla 'più difficile congiuntura degli ultimi anni', ma ha espresso fiducia nella capacità del Paese di 'dare il meglio di sé' nelle fasi più complicate, citando l'esempio della chiusura dello Stretto di Hormuz come simbolo della 'nuova normalità' caratterizzata dall'instabilità. La libertà di navigazione dello Stretto, punto cruciale della discussione con partner internazionali come Cina e India, è strettamente legata ai mercati del gas, del petrolio e dei fertilizzanti, con il rischio concreto di una 'crisi alimentare'.

Sul fronte energetico, Meloni ha rivendicato l'impegno del governo per garantire l'approvvigionamento, citando i viaggi in Algeria, nei Paesi del Golfo e in Azerbaijan. Ha inoltre evidenziato gli sforzi per il disaccoppiamento dei prezzi attraverso il decreto bollette e la battaglia europea per la sospensione del meccanismo ETS. 'Sulla questione energetica sfondate una porta aperta perché siamo perfettamente consapevoli di quanto questa materia sia fondamentale per mettere le nostre aziende in condizione di competere ad armi pari', ha assicurato agli imprenditori. Un cenno finale, con un occhio alle elezioni del 2027, è stato dedicato al neoeletto presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, con un pizzico di ironia sulla sua rielezione 'al cardiopalma' e sulla richiesta di un corso di formazione nei ritagli di tempo





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