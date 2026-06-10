Meloni alla Confcommercio: il governo punta ad alleggerire il carico fiscale sul ceto medio

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta all'assemblea generale della Confcommercio, ha risposto alla richiesta del presidente Sangalli di ridurre l'aliquota Irpef per i redditi fino a 60mila euro, confermando l'intenzione del governo di tagliare le tasse sul ceto medio. La misura, ancora in fase di definizione, potrebbe portare un beneficio massimo di 1.000 euro annui per i contribuenti con redditi tra 50mila e 60mila euro.

Durante l'assemblea generale della Confcommercio a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto dal palco a una precisa richiesta del presidente Carlo Sangalli.

Nella sua relazione, Sangalli ha invitato il governo a procedere con le quattro priorità indicate per la riforma fiscale: semplificazione, certezza del diritto, riduzione del carico tributario e lotta all'evasione. In particolare, ha auspicato una riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro, per dare il giusto riconoscimento al ceto medio.

Meloni ha confermato che il dossier è sul tavolo della maggioranza e che il governo vuole fare di più, con l'obiettivo di alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo esecutivo. Negli ultimi anni, a beneficiare degli interventi sull'Irpef sono stati soprattutto i redditi fino a 50mila euro, con una particolare attenzione a quelli più bassi.

Già da tempo, però, la maggioranza ha fatto capire che intende dare sollievo anche a chi guadagna di più, in particolare alla fascia tra i 50mila e i 60mila euro, che oggi paga un'aliquota marginale del 43%. Se la misura dovesse andare in porto, l'aliquota del 33% verrebbe estesa anche a questi redditi.

Per i contribuenti interessati, il vantaggio fiscale sarebbe pari al 10% della quota di reddito compresa tra 50mila e il proprio imponibile, fino a un massimo di 10mila euro agevolati. Ad esempio, per chi ha un reddito di 51mila euro il beneficio sarebbe di 100 euro; con 52mila euro dichiarati si arriverebbe a 200 euro, e via dicendo, fino a un massimo di 1.000 euro.

Per chi guadagna oltre 60mila euro, il beneficio resterebbe comunque fermo a 1.000 euro annui, ma molto probabilmente verrebbe sterilizzato per i redditi superiori a 200mila euro. Si tratta ancora di ipotesi, ma la direzione è chiara: il governo intende continuare sulla strada della riduzione della pressione fiscale, con un occhio di riguardo verso quella fascia di contribuenti che spesso si sente dimenticata. Ne sapremo di più in autunno inoltrato, quando la legge di bilancio verrà messa nero su bianco.

Il dibattito, intanto, è già acceso: le opposizioni criticano la manovra come insufficiente e poco equa, mentre la maggioranza la difende come un passo necessario per sostenere i consumi e la crescita economica. La sfida, per il governo, sarà trovare le coperture finanziarie senza aumentare il deficit o tagliare altri settori cruciali come sanità e istruzione





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