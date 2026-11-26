La PM Meloni definisce irraggiungibile il budget UE 2028-2034 da 1.600 miliardi. Avverte l'Ucraina sul Mediterraneo dopo l'affondamento di una nave russa in Libia.

La prima ministra italiana Giorgia Meloni ha dichiarato giovedì 26 novembre che i leader dell' Unione Europea sono enormemente distanti dal raggiungere un accordo sulla proposta di bilancio del blocco comunitario. La proposta in questione, con un valore totale di quasi 1.600 miliardi di euro (pari a 1.750 miliardi di dollari), copre il lungo periodo che va dal 2028 al 2034. Meloni ha espresso questa posizione netta ai giornalisti durante un vertice straordinario dei capi di Stato e di governo tenutosi a Bruxelles, in Belgio.

Posizione italiana sul bilancio europeo 2028-2034

Giorgia Meloni ha definito la distanza tra le parti in causa come "lontana anni luce da una soluzione" sul fronte finanziario. La领导人 italiana ha specificato che l'Italia non è disposta ad approvare qualsiasi bilancio che imponga al Paese di dare più contributi per ricevere meno risorse in ritorno. Questa ferma posizione sottolinea le profonde divergenze esistenti tra Roma e le altre capitali europee riguardo alla ripartizione dei fondi comuni.

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Sebbene l'entrata in vigore del nuovo quadro finanziario sia prevista solo a partire dal 2028, i leader dell'UE intendonofinalizzare un accordo entro la fine del 2026. Questa urgenza temporale deriva dalla necessità di superare le trattative prima delle elezioni nazionali previste per il prossimo anno in diversi Stati membri.

Oltre alla Francia, dove si terranno votazioni, l'Italia, la Polonia, la Grecia, l'Estonia, la Finlandia e la Slovacchia sono tutte nazioni che voteranno nel 2027. Questi cicli elettorali potrebbero complicare significativamente i negoziati futuri, rendendo il periodo attuale cruciale per evitare impatti politici negativi sui governi attuali.

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Preoccupazioni mediterranee e attacco in Libia

Oltre alle questioni finanziarie, Meloni ha ribadito le gravi preoccupazioni dell'Italia riguardo ai segnali che indicano una possibile espansione del conflitto tra Russia e Ucraina. Il contesto di allarme si è intensificato domenica scorsa, quando l'Ucraina ha affondato una nave militare russa nelle acque territoriali della Libia. Questo evento ha innescato un forte dibattito sulla sicurezza regionale nel bacino del Mediterraneo.

"Credo che la guerra non debba estendersi al Mediterraneo", ha affermato chiaramente la prima ministre. Ha aggiunto che è necessario essere estremamente chiari con gli amici ucraini e con gli altri partner internazionali su questo fronte. L'Italia teme che l'escalation del conflitto armato possa destabilizzare l'intera area mediterranea, coinvolgendo direttamente la sicurezza nazionale italiana.

Diplomazia e reazioni della coalizione di governo

Le parole di Giorgia Meloni fanno eco alle dichiarazioni fatte mercoledì dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Durante un'intervista a un quotidiano, Tajani ha riferito di aver telefonato al suo omologo ucraino, Andrii Sybiha. Il ministro ha sottolineato l'irrevocabile impegno dell'Italia a favore dell'integrità territoriale della Libia, cercando di contenere la crisi diplomatica.

La condanna verso l'attacco in acque libiche non proviene solo dall'esecutivo, ma anche dalle altre forze politiche della coalizione di governo. Anche il partito di estrema destra Lega ha condannato duramente l'attacco, definendolo "inaccettabile" sotto ogni profilo. La Lega ha inoltre avvertito che questa azione rischia di destabilizzare il paese nordafricano, aprendo scenari geopolitici imprevedibili e pericolosi per la stabilità regionale.