Meloni: 'Altri tempi, oggi flessibilità e riduzione immigrati illegali'

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, sottolineando come i tempi siano cambiati rispetto al passato e come il governo attuale sia riuscito a ottenere maggiore flessibilità mentre la riduzione degli immigrati illegali è stata di un'entità significativa.

Sono, in sostanza, colleghi, lontani i tempi in cui l'Italia, per avere maggiore flessibilità di bilancio , doveva dirsi disponibile a ricevere più immigrati illegali sul suo territorio.

Quelli erano altri tempi. Oggi c'è un governo che riesce a ottenere maggiore flessibilità proprio mentre può vantare una riduzione dell'80% degli immigrati illegali che sbarcano sulle sue coste. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno





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