Meloni attacca Trump: dichiarazioni inventate, Italia non implora

La premier italiana reagisce duramente alle parole di Trump che la accusano di averlo implorato per una foto. Tajani annulla la visita negli Stati Uniti. La diplomazia lavora per contenere la crisi.

Un attacco inaspettato da parte di Donald Trump ha scosso la scena politica italiana, lasciando la premier Giorgia Meloni e il suo governo in una posizione di difesa.

Durante un'intervista rilasciata a Fox News, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Meloni lo avrebbe implorato per una foto durante il recente G7 in Alta Savoia, suscitando una reazione indignata da parte della leader italiana. Meloni, in un video pubblicato sui social, ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, esprimendo allibimento e sottolineando che l'Italia non implora mai nessuno.

La vicenda ha scatenato una serie di reazioni a catena, coinvolgendo il Quirinale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'intero esecutivo, con implicazioni significative per i rapporti tra Italia e Stati Uniti. Il confronto tra Meloni e Trump era iniziato in toni apparentemente distesi durante il vertice del G7 a Evian, dove i due leader avevano avuto modo di discutere di temi cruciali come il bilancio europeo e il sostegno all'Ucraina.

Fonti di governo avevano persino parlato di un rapporto paritario ristabilito, dopo le tensioni precedenti legate alla posizione italiana sull'Iran. Tuttavia, le parole di Trump hanno infranto ogni illusione, rivelando una frattura profonda. La premier ha risposto con fermezza, accusando l'omologo americano di non mostrare la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, mentre il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari ha parlato di deliri e di un atteggiamento che rischia di rovinare i rapporti storici tra Stati Uniti ed Europa.

La reazione del governo italiano è stata immediata e compatta. Antonio Tajani ha annullato la sua visita prevista negli Stati Uniti per il 21 e 22 giugno, insieme al Business Forum di Miami, segnalando un gesto di forte protesta diplomatica. Nel frattempo, la diplomazia italiana è al lavoro per contenere i danni, con contatti in corso con l'ambasciatore americano a Roma, Tilman Fertitta.

Tuttavia, la cautela regna alla Farnesina, e molti osservatori sottolineano la difficoltà di gestire un alleato così imprevedibile. Mentre le opposizioni chiedono di smettere di inseguire il bullo, il governo mantiene una linea di fermezza, consapevole che l'alleanza con gli Stati Uniti resta cruciale nonostante le tensioni. La vicenda rappresenta un test importante per la leadership di Meloni, chiamata a bilanciare la difesa dell'onore nazionale con la necessità di preservare i legami transatlantici in un momento di grandi incertezze globali.

Il caso ha anche evidenziato le divisioni interne alla maggioranza, con Matteo Salvini che ha espresso solidarietà a Meloni senza menzionare Trump, mentre altri esponenti leghisti hanno mostrato imbarazzo. La situazione rimane fluida, e tutti gli occhi sono puntati sulla lista degli invitati alla festa del 4 luglio a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma, che potrebbe fornire indicazioni sullo stato dei rapporti bilaterali.

Nel frattempo, la premier sembra aver incassato il sostegno di alcuni leader europei, come Pedro Sanchez, mentre Macron si è mostrato più sfumato. L'episodio, se da un lato ha rafforzato l'immagine di Meloni come leader combattiva, dall'altro ha esposto le fragilità di un'alleanza che, nonostante le dichiarazioni di facciata, appare sempre più a rischio. La vicenda conferma che i rapporti con l'amministrazione Trump richiedono una gestione delicata e una strategia chiara, che l'Italia sembra ancora faticare a definire compiutamente





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