Giorgia Meloni collega gli attacchi ai banchi frigo e agli ospedali con le offensive informatiche, definendo la sicurezza civile prioritaria per la spesa difensiva.

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato chiaramente durante la sua partecipazione al Fieracavalli di Verona che le recenti azioni volte a danneggiare le infrastrutture civili italiane ed europee costituiscono una minaccia diretta alla sicurezza nazionale. In un contesto segnato da tensioni geopolitiche crescenti, il governo italiano sta adottando una posizione ferma nel riconoscere che questi episodi non sono atti isolati di vandalismo o semplice cybercriminalità, ma parte di una strategia più ampia finalizzata a destabilizzare la stabilità quotidiana dei cittadini.

Nuove offensive informatiche e gruppi hacker filo-russi

Giorgia Meloni ha esplicitamente ricordato che non bisogna sottovalutare la pericolosità delle offensive informatiche rivendicate dai gruppi hacker filo-russi NoName057(16) e Z-Pentest. Queste organizzazioni hanno dimostrato una crescente aggressività nei confronti dei sistemi digitali che gestiscono servizi essenziali, dimostrando una capacità tecnica e una determinazione che il governo sta monitorando con estrema attenzione per comprendere appieno le implicazioni di tali azioni sulla sovranità digitale del Paese.

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Attacchi a generi alimentari e strutture sanitarie

Le azioni più recenti hanno colpito direttamente i banchi frigo di alcuni supermercati italiani e centinaia di strutture in Europa, compromettendo la conservazione dei prodotti alimentari e mettendo a rischio la salute pubblica. Giorgia Meloni ha spiegato che tali incidenti, uniti a falsi allarmi bomba su voli e redazioni giornalistiche in Irlanda, indicano un obiettivo preciso: attaccare le infrastrutture civili attraverso la manipolazione di sistemi critici, come la modifica delle temperature di conservazione o la destabilizzazione delle catene di distribuzione.

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La definizione di sicurezza nelle spese di difesa

Secondo la premier, quando si parla di spese di difesa e sicurezza in un periodo storico come questo, non ci si riferisce semplicemente all'acquisto di armi tradizionali, ma alla necessità di mettere in sicurezza la quotidianità dei cittadini. Meloni ha sottolineato che questa prospettiva richiede un ripensamento radicale dei bilanci statali, poiché la protezione delle risorse essenziali, come il sangue per le trasfusioni mantenuto a temperature controllate, rientra a pieno titolo nelle competenze della spesa difensiva e non può essere considerata una semplice voce sanitaria.

La questione dei finanziamenti tra sanità e difesa

Giorgia Meloni ha dichiarato che quando si pagano sistemi di sicurezza per proteggere il plasma o altri beni vitali dagli attacchi informatici, queste risorse non possono essere classificate esclusivamente come spese sanitarie. La premier ha ritenuto che affermare che le risorse sulla difesa e sulla sicurezza siano soldi tolti alla sanità o agli ospedali sia una stupidaggine, ribadendo che la sicurezza digitale e fisica delle infrastrutture è un requisito fondamentale per il funzionamento di qualsiasi sistema sanitario efficiente.