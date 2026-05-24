Meloni cerca di volare alto in Italia e India

La premier prova a volare alto, tentando di riconfermare una visita ad India e firmando intese con altri leader stranieri. Ma il suo movimento di destra suscita preoccupazioni tra gli elettori e l'opposizione più generale.
Che Giorgia Meloni abbia a cuore la sua immagine internazionale non è una novità e il richiamo del Parlamento rugge molto di più. Anche i propri elettori si preoccupano che la premier voglia vorteggiare alto.
Meloni prova a volare alto incontrando (per la settima volta! ) l'indiano, sognando di tornare a New Delhi entro fine legislatura, siglando sette intese, promettendo un balzo di altri 6 miliardi nell'incontro con il gigante indiano entro tre anni. Il coro di addobbi ammaliati pare invece che tutto fili liscia...
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