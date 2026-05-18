Meloni chiede estensione deroga al Patto per le spese energetiche

La presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni inoltra una lettera alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in cui manifesta la necessità di estendere la deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa alle spese per la crisi energetica. Questo passaggio rappresenta un impegno politico rilevante in un momento delicatissimo, in cui l'Italia teme di non poterfledgediare gli impegni per la difesa senza un maggiore sostegno europeo.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede di estendere alle spese energetiche la deroga al Patto prevista per la difesa, altrimenti l'Italia potrebbe non attivare il programma Safe.
In una lettera alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, Meloni ribadisce che la crisi iraniana e i prezzi elevati dell'energia rendevano complicato per il governo italiano un eventuale ricorso al programma Safe. La missiva rappresenta un passaggio politico rilevante poiché formalizza che l'Italia rischia seriamente di non attivare il programma Safe. La trattativa resta difficile, vista la posizione contraria di alcuni Paesi come la Germania, mentre altri come Francia e Grecia spingono per una soluzione diversa.
L'Italia dovrà cercare sponde tra gli altri grandi Paesi Ue per evitare un vicolo cieco
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