Meloni chiede unità EU su pace Ucraina per evitare irrilevanza diplomatica

Giorgia Meloni avverte che l'Europa perde credibilità nelle trattative di pace per l'Ucraina senza un rappresentante unico. La Premier propone un vertice a Dublino per definire il mandato.

Giorgia Meloni ha lanciato un avvertimento severo sulla scena geopolitica europea, affermando che il continente rischia di perdere completamente ogni peso e credibilità nelle future trattative di pace relative al conflitto in Ucraina. La Premier italiana ha sottolineato che questa marginalità deriverebbe direttamente dalla mancanza di una strategia diplomatica coesa e dalla proliferazione di iniziative contrastanti tra gli stati membri.

Chiamata a un rappresentante unico EU

La posizione esposta dalla Premier italiana nel documento ufficiale indirizzato al presidente del Consiglio dell'Unione europea Antonio Costa evidenzia come la frammentazione attuale stia minando la capacità di negoziazione del blocco. Meloni argomenta che la presenza di diversi formati negoziali simultanei crea un'impressione di procedere in modo casuale, indebolendo la posizione di negoziazione complessiva dell'Unione nei confronti di Mosca e dei partner internazionali.

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L'obiettivo dichiarato non è acquisire un seggio specifico per l'Italia o per la stessa Meloni al tavolo dei negoziati, ma stabilire una struttura di rappresentanza coerente. Roma intende non accettare alcun impegno o accordo che venga negoziato senza un chiaro e unificato mandato emanato dall'Unione europea, garantendo così che la voce europea sia unica e autorevole.

Posizioni e coordinate diplomatiche

La lettera di Meloni richiede esplicitamente ai leader dell'Unione europea di deliberare chi debba rappresentare il blocco nelle trattative e di definire i poteri di tale individuo. Questa richiesta si inserisce in un contesto più ampio di necessità di coordinamento con attori esterni alla UE, tra cui il Regno Unito e la Norvegia, per garantire che qualsiasi soluzione proposta abbia il pieno supporto delle nazioni europee interessate.

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Il processo decisionale proposto prevede una fase iniziale di discussione durante un Consiglio europeo informale programmato a Dublino nella settimana successiva all'invio della lettera. Questa riunione servirà come banco di prova per allineare le posizioni nazionali prima di arrivare a una decisione formale.

Prossimi passi e vertice di dicembre

La scadenza definitiva per l'adozione di una decisione formale è fissata in occasione del vertice europeo di dicembre. Le tempistiche indicate da Palazzo Chigi mirano a garantire che, prima di questa data cruciale, vi sia stato un adeguato coordinamento diplomatico per evitare sorprese o divergenze che potrebbero compromettere la stabilità del negoziato.

Questa mossa politica rappresenta un tentativo di ricalibrare il ruolo dell'Italia come mediatrice chiave in Europa, sfruttando le recenti interazioni come quella avvenuta a Palazzo Chigi il 15 aprile 2026 con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy per rafforzare la propria influenza nelle dinamiche di pace continentali.