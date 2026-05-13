Meloni condivide la preoccupazione di Calenda per l'energia e le priorità strategiche, ma appoggia il lavoro del governo al raggiungimento di soluzioni comuni per affrontare le sfide congiunte dell'economia e dell'estero.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Carlo Calenda, leader di Azione, sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese.credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire, la situazione in cui ci troviamo, un quadro economico e internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno come già stanno incidendo, sulla crescita sull'energia sulla competitvità delle imprese sul potere di acquisto delle famiglie.

In un momento che facile non è dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Itali





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politica Legislatura Primo Ministro Cabina Di Regia Priorità Strategiche Italia Preoccupazione Calenda Energico Corso Governo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perché la legge elettorale Meloni mortifica la democraziaL'ANGOLO DEI BLOGGER. La proposta di riforma elettorale in esame in Parlamento è sbagliata e non consente aggiustamenti. Va rigettata completamente, per alcuni…

Read more »

Mic, Giuli tira dritto sui licenziamenti dello staff ma Fratelli d'Italia minimizza: 'Creato un caso dal nulla'Arianna Meloni: 'Naturale che un ministro scelga i propri collaboratori'

Read more »

Meloni-Giuli, “piena sintonia” prima del Consiglio Ue al quale il ministro non andràNonostante la 'piena sintonia' tra la premier Giorgia Meloni e il ministro della...

Read more »

Carlo Calenda scherza sulla moglie: «È una delle donne più cattive dell’universo. Le buche a Roma? Che ce frega, meglio lo scudetto». Le...Carlo Calenda si racconta tra vita privata, politica e ironia durante la trasmissione Maschio...

Read more »