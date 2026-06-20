Meloni contro Trump: "Basta attacchi, occhi sui tuoi affari". Indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo: "Aiutate da qualcuno"

La premier Meloni replica duramente alle critiche di Trump. Nel frattempo, proseguono le ricerche delle due minori scomparse in Abruzzo: gli inquirenti credono che siano state aiutate da un adulto e setacciano il territorio con droni e cani molecolari. Il padre mantiene la speranza.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha replicato con toni fermi all'ennesimo attacco sferrato via social dall'ex presidente americano Donald Trump , definendoli insensati e chiedendo che si concentri invece sui propri affari.

Le indagini sulla scomparsa di due sorelline di 12 e 14 anni, allontanatesi due settimane fa da una casa famiglia nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, si complicano. Gli inquirenti ritengono che non possano aver agito da sole, ipotizzando la complicità di un adulto. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha confermato che sono state ascoltate numerose persone, tra cui operatori e ospiti della struttura, ma al momento non ci sono indagati.

Il collega di Cassino, Carlo Fucci, ha sottolineato che il prolungato silenzio rafforza l'ipotesi di un supporto esterno. Anche l'esperta dell'associazione Penelope, Alessia Natali, ha suggerito una fuga agevolata da qualcuno che conosceva la struttura, probabilmente attraverso una finestra rotta, e un successivo passaggio in auto verso Pescasseroli. Intanto le ricerche, supportate da droni e cani molecolari, continuano senza sosta nell'area del lago di Barrea.

Dopo momenti di grande sconforto, il padre delle bambine, Stefano Di Giacinto, ha detto: "Il mio cuore mi dice che stanno ancora bene"





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meloni Trump Sorelle Scomparse Abruzzo Indagini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meloni al Consiglio Ue, Ucraina colpisce raffineria Mosca, Trump su accordo Iran e Medio OrienteLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Consiglio Ue di Bruxelles, dove ha incontrato i leader europei. In Ucraina, l'esercito ha colpito per la seconda volta in una settimana la raffineria di Mosca. Negli Stati Uniti, Donald Trump ha parlato di un possibile accordo con l'Iran e di un grande accordo di pace in Medio Oriente. In Italia, presidio contro il Ddl caccia con lOn. Bonelli, e dichiarazioni di Crosetto sulla Nato. Altri temi: il funerale del cardinale Ruini, il Rally di Roma 2026 e la maturità di Pupo.

Read more »

Trump: «Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena»Trump: ’su immigrazione ed energia gli europei hanno sbagliato tutto’

Read more »

Trump su Meloni: “Mi ha implorato di fare foto con lei, mi ha fatto pena”Il presidente Usa in una telefonata con l'Aria che tira su La7

Read more »

Trump, nuovo attacco a MeloniTrump, nuovo attacco a Meloni

Read more »