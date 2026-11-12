Meloni convoca opposizioni e fissa protocollo allarmi bombe scuole

Giorgia Meloni incontra i leader politici per definire un protocollo unificato sulla gestione delle minacce nelle scuole. Ecco le reazioni immediate e le proposte concrete.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un vertice di circa due ore con i leader delle principali forze di opposizione, seguito da un Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica ( Cisr) tecnico, per affrontare la crisi generata dagli allarmi bomba nelle scuole. L'incontro mira a stabilire un protocollo operativo comune che definisca chiaramente le procedure di evacuazione, chiarendo che questa riunione iniziale non sostituisce la futura informativa ufficiale alle Camere.

Definizione protocollo comune Cisr

Il protocollo operativo, già in vigore per tutte le amministrazioni, stabilisce che la semplice ricezione di un'e-mail massiva non sia sufficiente per ordinare l'evacuazione degli istituti scolastici senza elementi concreti di pericolo. La decisione spetta esclusivamente al prefetto, il quale può disporre la chiusura solo se dispone di specifici elementi concreti che configurano una situazione di rischio effettivo e documentato.

Also read Fiorello a Radio2: l'hacker di Sanremo e l'ospite Giorgia Meloni

Posizione Partito Democratico Schlein

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha sottolineato la necessità di invertire il trend dei tagli alla cybersicurezza e di spostare parte delle risorse destinate alle armi verso la protezione digitale. La leader dell'opposizione ha dichiarato che il Partito Democratico è pienamente disponibile a collaborare contro le minacce atte a destabilizzare il Paese, ma ha respinto qualsiasi delega in bianco al governo rispetto alle decisioni future, insistendo affinché il confronto prosegua nelle sedi istituzionali competenti come il Parlamento e il Copasir.

Advertisement

Linea dura Movimento 5 Stelle Conte

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha affermato che spetta al governo presentare proposte concrete e tempestive, dato che l'esecutivo possiede le informazioni tecniche e gli esperti necessari per gestire la situazione. L'ex premier ha definito la mancanza di risposta coordinata una situazione insostenibile che ha bloccato il Paese e ha richiesto la massima collaborazione per distinguere tra minacce dirette e la guerra ibrida tramite infiltrazioni infrastrutturali, chiedendo di non lasciare i dirigenti scolastici a decidere sotto la propria responsabilità.

Domande Nicola Fratoianni su fondi difesa

Nicola Fratoianni ha enfatizzato l'urgenza di aumentare i finanziamenti per le strutture della cybersicurezza, proponendo di ridistribuire le voci di bilancio dalla difesa tradizionale, come l'acquisto di carri armati o caccia F-35, per affrontare i rischi digitali. L'opposizione ha posto unitariamente questa richiesta, attendendo che il governo risponda con fatti concreti e non solo con dichiarazioni, per gestire efficacemente le emergenze e rassicurare i cittadini sui protocolli di sicurezza.