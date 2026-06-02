Meloni difende la parata del 2 giugno e critica le proposte di abolizione

La presidente del Consiglio risponde alle richieste di eliminare la parata della Festa della Repubblica, definendole vergognose e indegne verso i militari, e sottolinea il valore simbolico della cerimonia in un contesto di tensioni internazionali.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha risposto sui social media alle recenti affermazioni di alcuni rappresentanti istituzionali che hanno proposto l'eliminazione della tradizionale parata del 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica.

Secondo le parole della premier, tali dichiarazioni sono non solo vergognose, ma anche profondamente ingiuste nei confronti di tutti i militari, le forze dell'ordine e gli altri appartenenti alle uniformi che quotidianamente difendono la nazione con disciplina, onore e spirito di sacrificio.

"Io credo che la Festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto una ricorrenza istituzionale: celebrano l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora", ha ribadito Meloni, aggiungendo che chi disprezza tale simbolismo dimostra di non aver compreso la storia della Repubblica e il dovere che ciascuno ha verso di essa. Nel suo intervento, la premier ha anche evidenziato il rischio di una visione distorta del ruolo delle forze armate in un contesto internazionale sempre più turbolento.

Ha ricordato che l'Italia vive un periodo contraddistinto da tensioni geopolitiche, riarmamento e conflitti che sembrano avvicinarsi, perciò è fondamentale mantenere vive le cerimonie che rafforzano il legame tra la società civile e le istituzioni militari. Sottolineando che la parata rappresenta un momento di unità nazionale, Meloni ha sostenuto che la sua cancellazione implicherebbe una perdita di senso di appartenenza e di riconoscimento per chi, ogni giorno, mette a rischio la propria vita per la sicurezza del Paese.

L'argomento è stato sollevato dall'eurodeputata di Alternativa Socialista, che aveva proposto di trasformare la Festa della Repubblica in un evento esclusivamente civile, popolare e democratico, privo di elementi militari. La proposta, inserita nel dibattito pubblico, è stata accolta da alcune formazioni politiche che hanno auspicato una "scelta forte e controcorrente" per allontanare il simbolismo militare dalla commemorazione nazionale.

Tuttavia, secondo la premier, tale scelta non può essere considerata coraggiosa ma piuttosto un tradimento della memoria storica e dei valori di solidarietà che hanno permesso all'Italia di costruire la propria democrazia. In conclusione, Meloni ha invitato tutti gli organi dell'amministrazione e la cittadinanza a difendere la tradizione della parata del 2 giugno, ritenendola un elemento essenziale per preservare l'identità nazionale e il rispetto per chi serve la Repubblica con dedizione





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