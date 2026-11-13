Meloni e Governo cambiano regole: no evacuazioni scolastiche senza prove concrete

Il governo italiano inverte la rotta sulle evacuazioni scolastiche post-allarme bomba. Solo il Prefetto può disporre lo sgombero se esistono elementi concreti di rischio, ponendo fine all'autorità dei dirigenti scolastici.

Il Governo italiano ha formalmente modificato le procedure di sicurezza nazionali in seguito al caos generato dagli ultimi allarmi bomba. La nuova linea guida, emanata da Palazzo Chigi, stabilisce che non vi sarà più l'evacuazione automatica di aule e uffici in risposta a minacce elettroniche isolate o generiche. Questo cambiamento normativo arriva dopo i due giorni di disruption che hanno colpito migliaia di istituti scolastici in tutto il Paese.

Niente evacuazione senza prove concrete

L'indicazione ufficiale diramata dal Consiglio dei Ministri è chiara e diretta: in assenza di elementi concreti superiori alla semplice ricezione di una comunicazione massiva tramite email, non si procede allo sgombero degli edifici. L'obiettivo strategico dell'esecutivo è impedire che minacce infondate blocchino i servizi essenziali, garantendo al contempo la tranquillità di studenti, insegnanti, personale scolastico e famiglie. La sicurezza rimane la priorità assoluta, ma la metodologia di intervento subisce una revisione radicale per evitare paralisi operative.

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Rotta decisionale spostata sui Prefetti

La decisione operativa su quando evacuare non spetta più al dirigente scolastico, che finora era il garante della sicurezza interna. La nuova autorità decisionale è il Prefetto, che deve disporre le misure di sgombero solo qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio. Tutte le indicazioni operative dettagliate verranno fornite a stretto giro dal Ministro dell'Interno alle prefetture territoriali. Questa centralizzazione mira a filtrare i segnali di allarme attraverso un filtro di intelligence e valutazione tecnica, evitando reazioni a catena indiscriminate.

Estensione alle infrastrutture critiche

Il nuovo protocollo non riguarda esclusivamente il settore istruzione, ma si estende a tutte le infrastrutture critiche nazionali. Un tavolo tecnico ristretto sta elaborando linee guida specifiche per diversi settori, tra cui ospedali, trasporti, telecomunicazioni ed enti locali. Per ciascuna amministrazione centrale competente verranno definiti elementi utili a riconoscere rapidamente le minacce infondate e stabilire catene di comando precise. La Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), guidata da Giuseppe Quintavalle, ha già confermato che il sistema sanitario è allertato e preparato, utilizzando sistemi a doppio binario e piattaforme di alert h24.

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Indagini sull'origine delle minacce

Le Procure della Repubblica stanno accelerando le indagini per identificare gli autori delle minacce, spesso firmate con lo pseudonimo "Andropov". I magistrati dell'antiterrorismo della Procura di Roma hanno aperto un fascicolo per procurato allarme e minacce aggravate, mentre i colleghi di Milano indagano a carico di ignoti per pubblica intimidazione. Le tracce digitali portano inizialmente a indirizzi compromessi nelle Filippine, con riferimenti specifici a Davao e Batangas City. Gli investigatori sospettano che i criminali possano aver utilizzato credenziali governative rubate dal dark web.

Cooperazione internazionale per la sicurezza

La natura transnazionale delle minacce ha richiesto una risposta coordinata a livello europeo. Le forze dell'ordine, comprese la Polizia Postale e gli esperti di cybersicurezza, stanno cooperando per identificare i server da cui sono transitati i messaggi di posta elettronica. È imminente una riunione di Europol per analizzare i dati e verificare l'esistenza di una regia comune dietro gli episodi che hanno creato allerta nei cieli europei. Questo scenario ha già causato atterraggi di emergenza per voli di linea scortati da caccia militari, evidenziando la gravità della minaccia cibernetica e fisica integrata.