Meloni e il caos delle bombe: scuola via, indagini sui falsi allarmi

La Premier rassicura sull'assenza di pericoli concreti dopo le evacuazioni scolastiche. Il governo intensifica i controlli contro la strategia del caos digitale.

Giorgia Meloni ha interrotto la serie di riunioni governative per rivolgersi direttamente agli italiani attraverso un video messaggio di due minuti e mezzo. La Presidente del Consiglio ha voluto dimostrare che il dossier è sotto il suo controllo diretto, cercando di calmare l'opinione pubblica scossa dai falsi allarmi bomba diffusi via email. Questi messaggi hanno causato l'evacuazione di circa 6mila scuole in tutta Italia, generando panico tra genitori e istituzioni.

Nessun pericolo concreto per le scuole

La Premier ha dichiarato esplicitamente che al momento non esiste alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Secondo Meloni, questi messaggi non mirano a colpire fisicamente, ma servono esclusivamente a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto e il caos. Ha aggiunto che la paura non cambierà il calendario scolastico dei nostri figli, garantendo che la scuola riprenderà regolarmente già da domani.

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Una strategia del caos da arginare

Il governo sta cercando di arginare questo effetto domino, spiegando che i falsi allarmi bomba probabilmente non finiranno. Non corrispondono a un pericolo concreto, ma sono piuttosto alla base di quella che alcuni ministri definiscono una strategia del caos. È possibile che messaggi come questi arrivino ancora, ma non saranno il segno che qualcosa non ha funzionato. Sarà invece la prova che chi li manda non ha altro, e noi ci troveremo pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti disponibili per minimizzare l'impatto di questi attacchi.

Controlli intensificati nei luoghi sensibili

Ogni allarme continuerà a essere verificato, uno per uno, con intensificazione dei controlli nei luoghi considerati sensibili, come le scuole. Se l'opinione pubblica ha la percezione di un posto sicuro e controllato, l'effetto panico delle email si può ridurre. Questa linea è stata condivisa durante un vertice durato quasi due ore a Palazzo Chigi, al quale hanno partecipato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, i vice premier e i suoi sottosegretari, oltre che l'intelligence.

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Attacchi hacker e settori essenziali colpiti

Questo momento serve per fare il punto sulla scia di attacchi hacker e azioni di disturbo che nell'ultima settimana hanno colpito settori essenziali del Paese. Prima i frigoriferi, anche se di meno rispetto alla Francia, poi gli aerei. Infine le scuole. Alcuni ministri sono convinti che ci sia un'unica regia dietro questi attacchi, mentre altri invocano cautela. In giornata il governo aveva parlato a mille voci, con tesi a volte contrastanti. Anche per questo Meloni ha deciso di metterci il cappello, sottolineando che il momento è complesso e che la linea arriva da Palazzo Chigi.

Invito alle opposizioni e piste investigative

Meloni ha invitato le opposizioni a Palazzo Chigi per giovedì, 12 novembre. Informerà i leader della situazione e condividerà le decisioni prese. Tutti hanno risposto di sì all'invito, dicendo che ascolteranno quello che ha da dirci la presidente. Non è escluso che dall'alleanza progressista arrivi una proposta condivisa sul campo della cyber sicurezza, partendo da investimenti richiesti nelle scorse ore. Nel frattempo, le indagini partono dalle certezze: l'email proveniva da un indirizzo riconducibile alla Dayeh University a Taiwan, ma Taiwan non c'entra nulla. L'indirizzo potrebbe essere stato compromesso o utilizzato come ponte attraverso un server proxy, permettendo all'email di arrivare da qualsiasi posto al mondo. Nessuna pista è esclusa, con quella russa in cima alla lista seguita dall'iraniana. Per ora, il reato più facilmente contestabile è il procurato allarme, con pene risibili, mentre la procura antiterrorismo non interverrà perché non ce ne sono le condizioni.