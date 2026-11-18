Il governo difende il taglio dell'1% sui premi e attacca la patrimoniale. Conte replica citando il record fiscale. Scontro aperto nella legge di Bilancio.

Il fronte politico italiano si è aspramente diviso nuovamente attorno alle questioni fiscali, con la prima ministra Giorgia Meloni che ha lanciato una serie di accuse alle opposizioni mentre il governo è intensamente impegnato nella stesura della manovra finanziaria. La premier ha utilizzato i suoi canali social per sottolineare la differenza tra l'agenda del centrodestra e quella della sinistra, posizionando il taglio della pressione fiscale come il pilastro centrale della sua azione di governo. Questo scontro verbale è giunto a ridosso delle dichiarazioni chiave proferite da Nicola Fratoianni e Enrico Bonelli, i quali hanno chiarito la posizione del loro schieramento riguardo a un eventuale nuovo alleato o coalizione.

Dibattito sulla Patrimoniale e Alleanze

La premessa dello scontro risale alle parole di Fratoianni e Bonelli, emerse nel corso della giornata precedente, in cui era stato esplicitamente dichiarato che non vi sarebbe stata alcuna patrimoniale e, di conseguenza, nessuna coalizione. Questa posizione rigida ha subito attirato l'attenzione della presidente del Consiglio, la quale ha colto l'occasione per lanciare una frecciata diretta contro le formazioni di opposizione. Meloni ha sottolineato come, mentre il suo esecutivo lavora attivamente per abbassare la pressione fiscale e restituire liquidità alle famiglie, le forze di sinistra siano invece impegnate in dispute interne.

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Secondo la premier, a sinistra vi è una frattura tra chi desidera introdurre una nuova tassa patrimoniale e chi, addirittura, la considera come un requisito indispensabile per costruire un'alleanza di governo. Meloni ha affermato che per l'opposizione esiste un'unica ricetta economica, consistente nel tassare sempre di più la ricchezza esistente, senza porsi il problema fondamentale di come stimolare la crescita e creare nuova ricchezza. Ha sottolineato che la profonda differenza tra il suo governo e la sinistra risiede nella scelta tra la cultura delle tasse e dello sperpero di risorse e quella del taglio delle tasse, del lavoro e dello sviluppo sostenibile.

Cut Tax sui Premi Produttività

Oltre alla questione patrimoniale, la premier ha voluto evidenziare le misure concrete già entrate in vigore o in discussione per la manovra, concentrandosi in particolare sui premi di produttività. Meloni ha spiegato che, quando l'esecutivo si è insediato, su un premio di produttività di 3mila euro, lo Stato ne trattenne 300 euro, poiché l'aliquota applicata era pari al 10%. Il governo ha successivamente modificato queste regole del gioco, riducendo drasticamente il prelievo statale su questo specifico tipo di reddito.

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Oggi, grazie all'aliquota all'1% introdotta da questo governo e in vigore per tutto il 2027, su un premio di produttività di 3mila euro, lo Stato trattiene solo 30 euro. Questo importo rappresenta un decimo dei soldi che venivano trattenuti in precedenza, significando che i restanti 2.970 euro rimangono a disposizione di chi ha guadagnato quel premio, come giustamente richiesto. La premier ha ribadito che il lavoro deve essere premiato e che il salario non deve essere minimo, ma deve essere giusto, riflettendo il merito individuale.

Le agevolazioni fiscali sui premi di produttività, con l'aliquota ridotta all'1%, sono applicabili per importi fino a 5mila euro l'anno. Questa misura beneficia i dipendenti del settore privato che hanno un reddito complessivo fino a 80mila euro. L'obiettivo dichiarato è quello di permettere a chi lavora duramente di tenersi i frutti del proprio impegno, invertendo la tendenza a ridurre il potere d'acquisto delle classi lavoratrici.

Replica di Conte e Critiche al Governo

La risposta non si è fatta attendere da parte del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha reagito sui social network definendo Giorgia Meloni la regina delle tasse e del riarmo. Nel suo post, Conte ha accusato la presidente del Consiglio di attaccare le opposizioni non avendo una sola misura significativa in quattro anni da raccontare, per la quale potrebbe essere ricordata storicamente. Ha descritto una leadership che continua a dichiararsi contro le tasse, ma che in realtà ha stabilito il record di pressione fiscale pro capite.

Conte ha citato l'impatto del fiscal drag, che sta erodendo il potere d'acquisto degli italiani, e ha elencato diverse decisioni impopolari come l'aumento delle tasse sui pannolini e i tagli di 500 euro all'anno ai pensionati del ceto medio. Il leader del M5S ha inoltre sottolineato i tagli agli sgravi sul mutuo per la prima casa destinati ai giovani e la mancanza di interventi efficaci sul caro-carburante, caro-bollette e caro-carrello. Ha accusato il governo di aver dato dell'inattivo a chi era in povertà, per poi comportarsi da inattivo per quattro anni sfruttando i 209 miliardi del Pnrr portati in Italia dal movimento da lui guidato.

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Ulteriori critiche hanno riguardato la posizione del governo sui bonus, con Conte che ha accusato la premier di fare collezione di bonus nonostante la retorica anti-bonus, incluso quello per la sanità privata. Il leader M5S ha definito il governo come ipotecario del futuro del Paese a causa del riarmo e dei tagli al Patto di stabilità, affermando che non ha nulla da insegnare. Ha invitato la premier a farsi da parte, dichiarando che è arrivato il momento di lavorare con determinazione per riparare ai danni subiti, poiché la pacchia è finita e bisogna mandare il governo a casa.

Convergenza Critica sulle Politiche Economiche

La critica si è fatta più aspra con i commenti di Nicola Fratoianni di Avs, che ha sottolineato l'assenza di rispetto e di argomentazioni solide da parte della premier. Il clima politico indica che la legge di Bilancio sarà un terreno di scontro acceso, con le opposizioni che cercano di unire le forze contro le misure fiscali governative e il governo che cerca di difendere il proprio bilancio come un successo di riduzione del carico fiscale. L'opinione pubblica è divisa tra chi sostiene le misure di taglio delle tasse e chi teme le conseguenze sociali dei tagli alla spesa pubblica e alle tutele, rendendo l'anno politico cruciale per la direzione economica del Paese.