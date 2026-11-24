I dati Istat 2025 rivelano una pressione fiscale al 42,9% del Pil nonostante le promesse del governo. Un'analisi tecnica sul fiscal drag, l'indicizzazione Irpef e il vero peso del lavoro in Italia.

Il confronto sul tema del taxation dei patrimoni ha riportato al centro del dibattito pubblico la figura di Giorgia Meloni, che ha utilizzato i social network per difendere la politica economica del suo esecutivo. La presidente del Consiglio ha sottolineato come la sua maggioranza operi per ridurre il carico fiscale, attribuendo all'opposizione di sinistra le responsabilità di una possibile nuova patrimoniale. Meloni ha categoricamente respinto l'accusa che le sue misure favoriscano solo i ricchi, affermando che il sistema attuale grava su banche, assicurazioni e sulla classe media.

Dati Istat 2025: la pressione fiscale sale al 42,9%

I numeri ufficiali dell'Istat smentiscono parzialmente la narrazione governativa sui tagli alle tasse. Nel 2025, la pressione fiscale in Italia ha raggiunto il 42,9% del Prodotto Interno Lordo, un dato in crescita rispetto agli anni precedenti. Questa risalita è avvenuta nonostante le riduzioni deliberate del cuneo contributivo e delle aliquote Irpef varate dal governo. Il risultato statistico indica che, in proporzione alla ricchezza prodotta, il prelievo tributario sta diventando più gravoso per l'economia nazionale.

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Il governo spiega questo aumento attribuendolo a due fattori positivi: un maggior numero di persone occupate e un più efficace contrasto all'evasione fiscale. L'esecutivo argomenta che con più lavoratori al posto di lavoro, le entrate statali crescono naturalmente attraverso Irpef e contributi sociali. Contemporaneamente, il recupero di gettito dall'evasione porterebbe a un incremento delle entrate pubbliche senza necessità di nuove imposte.

Il paradosso del lavoro: stipendi tassati più dei profitti

La realtà economica, however, rivela dinamiche più complesse rispetto alla semplice correlazione tra occupazione e prelievo. La pressione fiscale non misura l'ammontare assoluto delle tasse pagate, ma il peso del prelievo rispetto al Pil. Sebbene l'occupazione sia cresciuta, il potere d'acquisto degli stipendi non è aumentato nella stessa misura dell'inflazione. Tra il 2022 e il 2025, la quota di ricchezza destinata al lavoro è salita solo marginalmente, dal 39,2% al 39,8% del Pil.

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In Italia, il lavoro dipendente è fiscalmente penalizzato rispetto ad altre fonti di reddito. Gli stipendi rappresentano meno del 40% del Pil ma garantiscono circa il 50% delle entrate fiscali statali. Questo squilibrio significa che su ogni euro guadagnato dal lavoro subordinato lo Stato trattiene una percentuale maggiore rispetto a un euro di profitti aziendali o rendite finanziarie. L'aumento delle imposte dirette è cresciuto del 19% dal 2022 al 2025, contro un aumento del Pil del 13%, evidenziando un divario strutturale.

Anche calcolando il massimo gettito derivante dall'aumento dell'occupazione, si otterrebbero al massimo 6 miliardi di euro aggiuntivi. Questa cifra rappresenta solo un quinto dei 28 miliardi di euro che spiegano la crescita complessiva della pressione fiscale nello stesso periodo. Il lavoro, quindi, non è l'unico motore del maggiore prelievo, né tanto meno la causa esclusiva della risalita statistica.

Fiscal Drag e il mancato adeguamento dell'Irpef

Una delle cause principali del fenomeno è il cosiddetto fiscal drag, un effetto meccanico derivante dalla mancata indicizzazione degli scaglioni Irpef all'inflazione. Gli scaglioni sono fissati in valore assoluto e non si aggiornano automaticamente. Quando un lavoratore riceve un aumento contrattuale finalizzato a recuperare il potere d'acquisto eroso dai prezzi, il suo reddito nominale cresce. Tuttavia, questo incremento in euro può farlo saltare in una fascia di tassazione superiore, aumentando la percentuale di imposta dovuta.

Questo meccanismo genera maggiori entrate per lo Stato senza che vi sia una decisione politica esplicita di alzare le aliquote. Il problema è stato aggravato dall'alto tasso inflativo degli ultimi anni, che non è responsabilità del governo attuale ma ne costituisce un effetto collaterale significativo. La mancata neutralizzazione del fiscal drag ha trasformato l'inflazione in un moltiplicatore fiscale involontario.

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Altri paesi europei, come Francia e Germania, hanno scelto di adeguare le fasce di imposizione per neutralizzare questo effetto. L'Italia ha optato per una strategia diversa, basata sulla riforma Irpef e sul taglio del cuneo, ma non ha eliminato il problema strutturale dell'indicizzazione. Come spiega il professore Leonzio Rizzo dell'Università di Ferrara, la mancata indicizzazione è una delle ragioni chiave dell'aumento della pressione fiscale negli ultimi anni.

Il ruolo marginale del recupero dell'evasione

Anche il recupero dell'evasione fiscale, seppur record, contribuisce in misura limitata alla crescita del tasso complessivo. Nel 2025, le somme recuperate sono passate dall'1,5% all'1,6% del Pil, un aumento di solo un decimo di punto percentuale. Questo incrementa è insufficiente a giustificare l'aumento della pressione fiscale di sette decimi registrato nello stesso anno. La pressione statistica dipende quindi principalmente dalla struttura del prelievo e dall'inflazione, non solo dal recupero degli arretrati.