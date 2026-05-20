Meloni e Modi si incontrano a Roma per una partnership strategica speciale e la libertà di navigazione, incontrando sette ministri che fanno i pendolari con Nuova Delhi. Si discute la diversificazione dell’export, la difesa delle vie dell’economia globale e l’aumento del scambi commerciali. Il primo frutto concreto è il lavoro concluso dall'italiana Sparkle per le connessioni sotto la terra da Mumbai al porto di Genova, via Gibuti.

Un partenariato strategico speciale, ‘l’apice’ di un percorso, sette accordi siglati e un obiettivo che, mentre imperversa la crisi di Hormuz, sembra un miraggio: la libertà di navigazione .

Giorgia Meloni accoglie Narendra Modi tra selfie e dolci. Più che la cena vista Colosseo e il trendche fa impazzire i social, i premier di Italia e India si ritrovano a Roma con un obiettivo specifico: le rotte, commerciali e digitali. A Palazzo Chigi guardano al mare, per diversificare l’export e difendere (anche militarmente) le vie dell’economia globale. Con un occhio a Washington, dove Donald Trump spinge sul corridoio Imec, e uno a Pechino, nemesi del gigante indiano





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meloni-Modi Partnership Strategico Speziale Intesa Crisi Di Hormuz Libertà Di Navigazione Rotture Commerciali Digitali Export Economia Globale Stretto Pace Connessioni المجتم Borsagli Sottomarini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meloni vede Modi a Roma: nuovo capitolo 'Melodi' tra investimenti e difesaMeloni incontra Modi a Villa Pamphili: sul tavolo accordi su investimenti, sicurezza, IA e cooperazione tra Italia e India

Read more »

Narendra Modi, primo ministro indiano, visita Roma e incontra Giorgia Meloni, la presidente del ConsiglioIl primo ministro indiano, Narendra Modi, ha visitato Roma e si è incontrato con Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio. L'incontro ha avuto luogo all'interno del Colosseo alla luce della sera.

Read more »

Roma, Meloni e Modi in visita notturna al ColosseoPasseggiata serale tra le luci del Colosseo per Giorgia Meloni e Narendra Modi. La presidente del Consiglio ha accompagnato il primo ministro indiano in una visita notturna all’anfiteatro...

Read more »

Il Primo ministro Modi regala le caramelle Melody a Meloni al suo arrivo a Roma(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 Un breve video pubblicato sui canali social immortala un momento tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro indiano, Narendra Modi, a...

Read more »