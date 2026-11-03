Meloni e Schlein: il vittimismo strategico come arme politica

Analisi della similitudine comunicativa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Come il vittimismo strategico unisce leader apparentemente opposti contro l'establishment.

Giorgia Meloni ed Elly Schlein, sebbene politiche di schieramenti opposti, condividono una straordinaria somiglianza nell'uso del vittimismo strategico per mobilitare il consenso elettorale e legittimare la propria leadership. La prima leader di Fratelli d'Italia e la segretaria del Partito Democratico si presentano entrambe come underdog perse in un sistema rigido dominato da élite ostili, unendo narrazioni apparentemente divergenti in un unico modello di comunicazione politica moderna.

La tecnica del vittimismo come arma elettorale

Il termine tecnico utilizzato dagli esperti di scienze politiche per descrivere questa dinamica è vittimismo strategico, una tattica che mira a presentare i leader come vittime di un establishment ostile per suscitare empatia negli elettori. Jessie Barton Hronešovà e Daniel Kreiss, in uno studio del 2024 pubblicato su Perspectives on Politics della Cambridge University, spiegano che i leader politici usano questa strategia per mostrare gruppi dominanti come pericolosi per la popolazione, che necessita di protezione.

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Questa narrazione serve a mobilitare il consenso politico, trasformando gli avversari in un pericolo imminente e legittimando l'accesso al potere come unica via per cambiare le sorti del Paese. Il senso di essere minacciati o emarginati diventa così un potente strumento per aggirare il tradizionalismo e presentarsi come l'unica alternativa credibile contro un sistema che negherebbe agli italiani un futuro migliore.

Le confessioni di Bruno Vespa rivelano parallelismi

La sovrapposizione tra le due leader è emersa chiaramente durante le recenti anticipazioni del libro di Bruno Vespa, che ha offerto uno spaccato unico delle loro strategie comunicative. Sabato è intervenuta Elly Schlein, accusando l'establishment di non voler vedere la sinistra al governo e citando la sua identità di donna libera e di quarant'anni come aggravante contro gli standard tradizionali.

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Domenica, Giorgia Meloni ha replicato con toni simili parlando del Quirinale e della sua permanenza al governo per altri cinque anni. Ha definito terribile per l'eventualità di una presidente della Repubblica di destra e parlato di insopportabile razzismo culturale verso una parte degli italiani che dovrebbero sempre essere considerati figli di un dio minore.

Le parole di Meloni risultano una copia in carta carbone della denuncia di Schlein, con l'unica differenza che la premier parla della sua esclusione dal Colle mentre la leader del Pd parla della sua esclusione da Palazzo Chigi. Entrambe si ergono a paladine della lotta contro i poteri forti, incarnando il ruolo di Giovanna d'Arco del terzo millennio contro un potere consolidato.

Storia di una persecuzione autoimposta

La narrazione della perseguitata non è nuova per Giorgia Meloni, che da sempre si descrive vittima di manovre contro la prima donna di destra ad aver vinto le elezioni. Il 26 giugno scorso, intervistata da Nicola Porro, la premier ha lamentato l'atrocità del Quirinale considerato vietato alla destra da un tabù da superare.

Anche Elly Schlein ha adottato questa narrazione nel giugno scorso, durante una riunione della Direzione del Pd il 23, sostenendo che un pezzo di establishment mal sopporta una leadership di sinistra. Schlein ha sottolineato di dover scontare il fatto di essere donna e di amare un'altra donna, rilanciando la denuncia J'accuse in almeno cinque occasioni successive.

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L'odio viscerale verso il compromesso

Oltre alla tecnica comunicativa, le due leader condividono un terrore del pareggio alle elezioni e un odio viscerale verso ogni ipotesi di larghe intese. La formula del governo di coalizione larga le taglierebbe fuori dalla scena nazionale, cancellandole di fatto dal panorama politico come leader assolute. Questa comune postura le rende speculari nonostante le profonde differenze ideologiche e stilistiche.

Da anni, Giorgia Meloni considera Elly Schlein la sua vera avversaria, convinta di poterla battere più facilmente di figure come Giuseppe Conte. Elly Schlein, a sua volta, si propone come rivale diretta, sicura di poter scippare alla premier la poltrona di Palazzo Chigi. La vicinanza delle loro traiettorie è tale che alla vigilia delle elezioni europee del 2024, avevano concordato una sfida televisiva diretta, saltata solo per interventi istituzionali dell'Agcom.