Meloni e Takaichi spingono per la ripresa del ponte sullo Stretto di Messina

Durante un incontro a Villa Doria Pamphili, i premier italiano e giapponese hanno ribadito l'importanza del progetto del ponte di Messina, evidenziando le difficoltà tecniche, legali ed ambientali e la volontà di farlo diventare un simbolo di cooperazione bilaterale.

Il 15 giugno 2026 a Roma, al termine di un incontro tenutosi nella storica Villa Doria Pamphili, il premier italiano Giorgia Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi hanno rilasciato una congiunta dichiarazione alla stampa, sottolineando la volontà comune di rilanciare il progetto del ponte sullo Stretto di Messina.

Takaichi ha espresso la speranza che l'opera, rimasta ferma per oltre un decennio, possa finalmente riprendere, diventando un simbolo tangibile della cooperazione economica tra Italia e Giappone. Il ponte, lungo 3,7 km, è concepito per collegare la città siciliana di Messina con la terraferma, un collegamento che, se realizzato, trasformerebbe radicalmente la mobilità delle persone e delle merci, favorendo la crescita del Sud Italia, storicamente più svantaggiato rispetto al Nord.





Il consorzio Eurolink, capofila del progetto, riunisce il colosso italiano Webuild, la casa giapponese IHI e l'impresa spagnola Sacyr. Queste aziende hanno affinato una proposta tecnica che risponde alle sfide ambientali e sismiche tipiche della zona, ma il percorso è stato ostacolato da una serie di criticità. Le preoccupazioni per l'impatto ecologico, le potenziali vulnerabilità sismiche e le questioni legate alla concorrenza all'interno del mercato unico europeo hanno alimentato il dibattito pubblico e politico.

Nel 2012 il progetto fu infatti sospeso in seguito a misure di austerità governative, spingendo il consorzio a presentare una domanda di indennizzo di 700 milioni di euro, da ritirare solo al riavvio dei lavori. Recentemente, la Corte dei Conti ha negato la revisione del bilancio del ponte, sostenendo che l'appalto del 2005, valutato a 3,8 miliardi di euro, non rispetta le norme di concorrenza dell'Unione Europea.





A questo contesto si aggiunge un'indagine giudiziaria avviata dalla Procura di Roma, che ha aperto un probe di corruzione sul futuro del ponte, sollevando ulteriori interrogativi sulla trasparenza e l'efficacia della gestione del progetto. Nonostante questi ostacoli, Meloni ha ribadito l'importanza di rafforzare le infrastrutture di trasporto, sia stradali che ferroviarie, per stimolare lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

La premier italiana ha sottolineato come la realizzazione del collegamento Messina‑Continente possa generare nuovi posti di lavoro, aumentare gli scambi commerciali e ridurre la dipendenza dal servizio di traghetti, attualmente l'unica via di collegamento. Takaichi ha confidato che l'expertise giapponese, maturata in progetti infrastrutturali complessi in tutto il mondo, potrà contribuire a superare le difficoltà tecniche e normative.

Entrambe le leader hanno confermato la loro partecipazione al prossimo Vertice del G7 in Francia, dove si prevede un dibattito approfondito sul rafforzamento della cooperazione bilaterale, con particolare focus su investimenti in ricerca, energia sostenibile e infrastrutture strategiche. Il ponte sullo Stretto di Messina, con un costo stimato intorno ai 13,5 miliardi di euro, rimane dunque al centro di una discussione che coinvolge questioni economiche, ambientali e di sicurezza, ma anche la visione di un'Italia più unita e competitiva a livello europeo e globale





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