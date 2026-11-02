Meloni e Trump: il silenzio del governo italiano alle midterm americane

Il governo italiano definisce imprevedibile Donald Trump. Meloni evita endorsement alle midterm per tutelare interessi economici e strategici nazionali.

Il governo italiano ha adottato una strategia di distanza politica nei confronti di Donald Trump in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. I termini utilizzati dai vertici di maggioranza per descrivere l'ex presidente americano sono "imprevedibile", "indecifrabile" e "inaffidabile". Giorgia Meloni non rinnega la vicinanza ideologica, ma mantiene un profilo basso per evitare ripercussioni negative sui rapporti bilaterali.

Strategie diplomatiche e prudenza governativa

La linea ufficiale prevede due approcci principali: il silenzio assoluto o la focalizzazione su temi interni come la manovra economica. In Fratelli d'Italia si riconosce che l'evento elettorale americano può generare reazioni significative, ma nessuno fornisce previsioni certe. La prudenza domina il dibattito interno, segnalando uno stato di salute dei rapporti transatlantici ancora incerto dopo anni di alternanze.

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Posizioni di Salvini e analisi dei rischi politici

Anche Matteo Salvini, leader della Lega storicamente vicino a Trump, ha deciso di non rilasciare alcun endorsement. Le fonti vicine al vicepremier specificano che si tratta di elezioni locali e che non vi saranno dichiarazioni pubbliche. Questa cautela riflette la consapevolezza che una sconfitta di Trump potrebbe portare all'impeachment o a un aumento degli attacchi contro l'Alleanza Atlantica, con potenziali tagli ai fondi militari europei.

Impatto economico e questioni energetiche

L'economia italiana è particolarmente vulnerabile alle dinamiche geopolitiche guidate da Washington. L'amministrazione Trump spinge per la ripresa dei flussi di gas russo attraverso i gasdotti ucraini, nonostante le opposizioni dell'Unione Europea. Parallelamente, le tensioni nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso, dove transitano il quaranta percento dei traffici marittimi italiani, mantengono alti i costi energetici per le famiglie e le imprese italiane.

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Situazione militare e supporto all'Ucraina

Il dossier ucraino rimane critico per Roma. Dopo aver rifiutato la consegna delle basi Usa durante l'offensiva in Iran, l'Italia ha accettato un aumento significativo delle spese militari Nato. Tuttavia, il tredicesimo pacchetto di aiuti per Kiev è in attesa di approvazione parlamentare. Il rinvio delle convocazioni del Copasir potrebbe essere collegato all'esito delle midterm, con il rischio che un Trump sconfitto riduca il sostegno diretto a Kiev, obbligando l'Europa a maggiori sforzi finanziari.

Prospettive future e relazioni internazionali

La speranza del governo italiano è che il Partito Repubblicano possa distaccarsi dalla figura personale di Trump entro il 2028. Attualmente, però, la presenza di Trump rappresenta un fattore stabile di incertezza. Gli elettori italiani votano considerando il portafoglio e la stabilità economica, fattori direttamente influenzati dalle scelte politiche statunitensi. Il silenzio attuale mira a preservare margini di manovra per i prossimi due anni, indipendentemente dall'esito elettorale.