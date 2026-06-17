Meloni e Trump si incontrano al G7 di Évian: alla firma di un Memorandum USA‑Iran

Al summit del G7, la premier italiana Giorgia Meloni stringe la mano a Donald Trump mentre gli Stati Uniti e l'Iran pubblicano un nuovo accordo di cessate il fuoco, apertura del Canale di Hormuz e cancellazione delle sanzioni.

Durante il vertice del G7 tenutosi a Évian-les-Bains, la premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato il presidente statunitense Donald Trump in un momento che ha attirato l'attenzione dei media internazionali.

Il loro confronto, breve ma significativo, è stato immortalato da numerose foto in cui i due leader si scambiano una stretta di mano, segno di un dialogo rinnovato fra Roma e Washington. L'incontro si è inserito nel più ampio contesto di negoziati tra Stati Uniti e Repubblica Islamica dell'Iran, i quali hanno prodotto un Memorandum of Understanding (MoU) divulgato nella stessa giornata.

Il documento, redatto in lingua inglese e tradotto in italiano, dettaglia una serie di impegni reciproci volti a porre fine alle ostilità nella regione del Golfo Persico, riapr al restringere le attività militari in Libano, in Iraq e in Siria, l'abbattimento del blocco navale che vincola le rotte marittime fra il Gol (continued)





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