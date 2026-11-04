Meloni e Trump: Zampolli monito alle Midterm, stop guerra politica

Paolo Zampolli invita Donald Trump ad ascoltare gli elettori americani dopo le Midterm. Niente più guerre politiche, ma focus su inflazione e accordi con i Democratici.

Paolo Zampolli, ex inviato globale per le partnership e stretto amico personale di Donald Trump, ha lanciato un chiaro messaggio di allerta al presidente americano in seguito ai risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Durante una breve intervista concessa a HuffPost, Zampolli ha sottolineato l'importanza strategica del rapporto transatlantico, definendo Giorgia Meloni una grande leader fondamentale per gli interessi degli Stati Uniti, proprio come il presidente Trump è cruciale per l'Italia.

Il monito di Zampolli sulla crisi economica

Zampolli ha rifiutato di commentare direttamente la premier italiana o le dichiarazioni della stessa Meloni, preferendo concentrarsi su un avvertimento urgente rivolto alla Casa Bianca. L'ex diplomatico ha affermato che il risultato elettorale non può essere minimizzato né giustificato con scuse superficiali, ma deve essere ascoltato con onestà dagli attori politici principali. Ha spiegato che gli americani sono profondamente preoccupati dal costo della vita quotidiano, chiedendo meno guerra politica e più accordi concreti per risolvere le tensioni sociali ed economiche attuali.

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Dal Pil allo scontrino del supermercato

Secondo l'analisi di Zampolli, il messaggio degli elettori è concreto e tangibile, poiché gli americani prestano maggiore attenzione allo scontrino del supermercato rispetto ai dati macroeconomici sul Prodotto Interno Lordo. I cittadini notano direttamente il prezzo della benzina, dell'elettricità, degli affitti, dell'assistenza sanitaria e delle rate degli interessi sui prestiti. Una famiglia che si sente più povera difficilmente verrà convinta dalla narrativa ufficiale di Washington sull'economia in crescita, ignorando la realtà dei fatti percepita dalle famiglie.

Le priorità fondamentali per l'America

Zampolli ha invocato un ritorno alle priorità fondamentali, elencando costi più bassi, meno tasse, energia accessibile, meno regolamentazioni inutili, maggiore produzione industriale, lavori migliori e piccole imprese più forti. Ha emphasized la necessità di ridurre le distrazioni, specialmente l'ossessione per la politica estera, affinché i cittadini comprendano obiettivi, costi e punti di arrivo. Quando l'instabilità in Medio Oriente fa aumentare il prezzo della benzina in stati chiave come Michigan o Pennsylvania, la politica estera smette di essere una questione lontana.

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La lezione per i Repubblicani e Trump

L'amico storico di Trump, che lo presentò a Melania Knauss quando era ancora First Lady, ha chiarito che la notte americana non va confusa con un rifiuto totale del suo percorso politico. La lezione da cogliere è che i Repubblicani non possono semplicemente ereditare la coalizione di Trump, ma devono comprenderla a fondo. Le elezioni non sono soltanto giudizi, ma a volte sono anche istruzioni precise che richiedono un cambiamento di rotta verso meno polarizzazione e più risultati pratici.

Conseguenze legislative e dialogo necessario

Ora che Trump sarà un'anatra zoppa, messo alle strette da un Congresso ostile, ci saranno indagini, scontri e provvedimenti legislativi che verranno posti sotto veto. Tuttavia, Zampolli insiste sulla necessità di dialogare con i Democratici su temi concreti come l'alloggio e le tecnologie. Il Paese non ha bisogno di altri due anni di guerra politica permanente, ma richiede stabilità e capacità di trovare compromessi per affrontare le sfide domestiche immediate senza ulteriori divisioni ideologiche.