Giorgia Meloni informa Volodymyr Zelensky che l'attacco a Bengasi viola la sovranità libica. L'Italia teme per la sicurezza regionale e chiede maggiore trasparenza operativa dai alleati.

La premier Giorgia Meloni ha chiarito la posizione dell'Italia riguardo alle operazioni militari condotte in territorio libico, sottolineando la necessità di rispetto per la sovranità nazionale. L'intervento avviene a seguito di una conversazione telefonica avvenuta oggi tra la presidente del Consiglio e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Palazzo Chigi ha rilasciato una nota ufficiale per spiegare le preoccupazioni di Roma su questa vicenda delicata.

La telefonata Meloni-Zelensky e la protesta di Roma

Giorgia Meloni ha espresso al leader ucraino la profonda preoccupazione del governo italiano per l'operazione delle forze ucraine avvenuta nel porto di Bengasi. L'esecutivo ritiene che questa azione abbia violato la sovranità della Libia, un stato sovrano con il quale l'Italia mantiene stretti legami diplomatici. La premier ha fatto presente che tale manovra rischia di estendere il conflitto armeno in un'area delicata come il Mediterraneo, aumentando la tensione regionale.

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Nel corso del colloquio, Meloni ha ricordato che il sostegno dell'Italia all'Ucraina è incondizionato nel percorso verso una pace giusta e duratura. Tuttavia, ha precisato che tale appoggio non può implicare l'accettazione di iniziative che mettano a rischio la sicurezza nazionale italiana e della sua regione geografica. Il messaggio inviato da Palazzo Chigi è chiaro: la solidarietà europea non deve tradursi in destabilizzazione geopolitica locale.

La risposta di Zelensky e il mancato coordinamento

Durante la stessa chiamata, Volodymyr Zelensky ha confermato che l'operazione militare a Bengasi è stata condotta senza alcun coordinamento preventivo con i partner occidentali. Il presidente ucraino ha ammesso che alcune sue precedenti dichiarazioni avevano generato dubbi e ambiguità sulla reale natura del supporto logistico o strategico fornito a Kiev. L'incontro telefonico ha permitido di chiarire questi punti oscuri direttamente tra i due capi di stato.

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Zelensky ha inoltre assicurato alla premier italiana di aver compreso appieno le preoccupazioni espresse da Roma. Si è impegnato ufficialmente a garantire una piena condivisione delle informazioni relative alle future operazioni. Ha promesso una comunicazione diretta e costante con l'Italia per evitare simili malintesi diplomatici in futuro, riconoscendo la sensibilità della posizione di Giorgia Meloni.

Impatto strategico e prossimi passi diplomatici

Questa tensione diplomatica evidenzia la complessità per l'Unione Europea nel sostenere Kyiv senza trascurare la stabilità del Nord Africa. L'Italia, con il suo ministro degli Esteri Guido Crosetto già intervenuto sulla questione, mantiene una linea dura sulla salvaguardia dei confini e delle normative internazionali. L'assemblea programmatica di Noi Moderati è stata il palcoscenico ufficiale per ribadire questa posizione di principio.

I prossimi passi diplomatici vedranno l'Italia vigilare strettamente sulla trasparenza delle comunicazioni tra Kiev e i suoi alleati. L'obiettivo è bilanciare il supporto militare all'Ucraina con la necessità di contenere l'escalation nel bacino del Mediterraneo. La richiesta di Palazzo Chigi è ora operativa: meccanismi di allerta precoce per qualsiasi attività che coinvolga territori terzi come la Libia.