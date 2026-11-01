Meloni esclusione Quirinale e critica sinistra nel libro di Vespa

Giorgia Meloni esclude il Quirinale nel nuovo libro di Bruno Vespa. Critica la sinistra e parla di soddisfazioni diplomatiche e delusione referendum.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiarito le sue intenzioni politiche riguardo alla massima carica dello Stato nel nuovo volume di Bruno Vespa. L'opera, intitolata Storia della Seconda Repubblica, copre il periodo da Silvio Berlusconi a Meloni e da Romano Prodi a Elly Schlein, e sarà disponibile per l'acquisto a partire da lunedì 2 novembre. In questo contesto, la premier ha ribadito con fermezza la sua priorità attuale e futura, allontanando ogni dubbio sulla sua partecipazione al Colle.

Nessun interesse per la presidenza della Repubblica

Quando interpellata sulla possibile aspirazione alla Presidenza della Repubblica, la risposta di Giorgia Meloni è stata netta e categorica. La presidente del Consiglio ha dichiarato di non avere alcun piano per il Quirinale, almeno per il momento attuale della sua carriera politica. Ha sottolineato di essere totalmente concentrata su un unico obiettivo strategico, ovvero portare a termine con successo il mandato governativo in corso.

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L'intento dichiarato è quello di ottenere dagli italiani una conferma della fiducia necessaria per guidare il paese per altri cinque anni. Questa scelta evidenzia una chiara direzione politica che privilegia la continuità amministrativa rispetto a un cambio di ruolo istituzionale. La decisione viene comunicata in un momento di transizione generazionale e ideologica nel panorama politico nazionale.

Critica alla concezione proprietaria della sinistra

Nonostante l'esclusione della sua persona, Meloni non ha mancato di esprimere opinioni forti sulla natura istituzionale della candidatura al Quirinale. Ha difeso la possibilità che, in futuro, una personalità di cultura conservatrice possa ambire alla massima carica dello Stato. Ha chiesto esplicitamente di non vedere uno scandalo nell'idea che figure di questo tipo possano aspirare a quel ruolo istituzionale.

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La premier ha attaccato quella che definisce una concezione proprietaria delle istituzioni, attribuita alla componente di centrosinistra. Secondo la sua analisi, non esiste alcuna regola che imponga che per essere un ottimo presidente della Repubblica si debba provenire necessariamente da quella parte politica. Ha definito insopportabile l'atteggiamento che considera una parte significativa degli italiani, circa metà della popolazione o più, come figli di un dio minore.

Ha aggiunto una critica storica, accusando questa visione di derivare da persone che in gioventù tifavano per l'Unione Sovietica. Il discorso si conclude con una ferma presa di posizione contro questa discriminazione ideologica. Meloni ha utilizzato toni duri per denunciare quella che percepisce come un'esclusione ingiustificata da ruoli chiave dello Stato.

Le delusioni del referendum e le soddisfazioni estere

Nel corso del dialogo con Bruno Vespa, la presidente del Consiglio ha riflettuto sui risultati del suo governo. Tra i momenti di maggiore soddisfazione, ha elencato i successi diplomatici raggiunti in questi anni. Ha messo in luce l'importanza delle trattative riservate e dei risultati concreti ottenuti per rafforzare il ruolo dell'Italia sulla scena internazionale.

Tuttavia, non ha nascosto la delusione più grande riguardante la sconfitta al referendum sulla giustizia. Ha spiegato che questo esito negativo renderà più difficile realizzare la riforma auspicata e arginare le correnti politicizzate all'interno del sistema giudiziario. La premessa era quella di un impegno costante che, purtroppo, non ha trovato l'adesione popolare sperata.

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La premier ha inoltre criticato la campagna referendaria, sostenendo che il racconto politico contasse più del merito oggettivo delle proposte. Ha denunciato la contraddizione di un Paese che chiede cambiamenti ma poi teme il cambiamento stesso, frenandone l'implementazione. Questa analisi riflette una frustrazione comune tra i governanti di destra riguardo alla resistenza sociale alle riforme strutturali.

L'urgenza di insistere sulle riforme

Di fronte a questa dinamica di timore verso il mutamento, Giorgia Meloni ritiene che sia necessario agire con determinazione. Ha concluso che, a maggior ragione, occorreva insistere nella promozione dei cambiamenti necessari. La sua visione è che l'esitazione della società italiana non debba bloccare l'azione di governo.

Il libro di Vespa rappresenta quindi un momento di bilancio e di definizione politica. Le parole di Meloni mostrano una leader concentrata sul mandato attuale e consapevole delle sfide ideologiche future. L'esclusione del Quirinale è temporanea, ma la critica alla sinistra resta un pilastro del suo discorso pubblico. La speranza è che il testo offra chiarezza sulle reali intenzioni della premier per i prossimi anni di governo.