Meloni: 'Europa deve riflettere su modalità di dialogo con Mosca'

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invitato l'Europa a riflettere sulle modalità di una sua interazione con Mosca, sottolineando che la sua fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Inoltre, ha sottolineato che difendere i confini del diritto non ci impedisce di tenere aperti i canali necessari a raggiungere i nostri obiettivi. L'Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la necessità che l' Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca, sottolineando che la sua fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.

Inoltre, ha sottolineato che difendere i confini del diritto non ci impedisce di tenere aperti i canali necessari a raggiungere i nostri obiettivi. L'Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo





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