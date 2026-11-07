Meloni Finanzia 3,6 Miliardi di Euro con Bollette Luce e Gas 2027

Il governo Meloni copre 3,6 miliardi con oneri bollette. I 3,6 miliardi finanziano imprese e rinnovabili. L'incidenza sulla fattura cresce per 2029-2030.

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha integrato nel disegno di legge di bilancio per il 2027 una nuova fonte di finanziamento che inciderà direttamente sulle utenze domestiche e industriali. La Ragioneria generale dello Stato ha validato le coperture, stabilendo che una parte significativa degli interventi economici sarà sostenuta attraverso gli oneri presenti nelle fatture di elettricità e gas. Questa decisione mira a sostenere le imprese nel contesto degli attuali aumenti dei prezzi dell'energia, utilizzando le componenti tariffarie esistenti per generare le risorse necessarie. La manovra prevede un investimento complessivo di 3,6 miliardi di euro, destinando la maggior parte di questi fondi a sostegno diretto del settore produttivo nazionale durante il biennio 2029-2030.

Struttura dei 3,6 Miliardi da Bollette

Il finanziamento complessivo di 3,6 miliardi di euro è suddiviso tra diverse voci tariffarie che compongono il prezzo finale dei consumi energetici. Di questa somma totale, la componente principale proviene dalla componente Asos nelle bollette elettriche, con un contributo di 3 miliardi di euro. Per coprire il restante importo, pari a 600 milioni di euro, il governo attingerà dalle componenti tariffarie relative al gas naturale. Questa ripartizione evidenzia come la strategia finanziaria si basi principalmente sul sistema tariffario dell'elettricità, dove la componente Asos rappresenta la fonte primaria di raccolta fondi.

Also read Bonus Isee sotto 35.000 euro, risparmio fino a oltre 9000 euro: quali sono e come ottenerli

Per gli anni 2027 e 2028, le coperture per le medesime misure saranno invece garantite tramite stanziamenti diretti inseriti nel bilancio del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Solo a partire dal biennio successivo, le risorse saranno prelevate integralmente dagli oneri generalizzati in bolletta. La componente Asos, che figura negli oneri generali di sistema, serve attualmente a finanziare progetti per le energie rinnovabili e per il sostegno alle imprese energivore. Secondo i dati della relazione annuale di Arera, nel 2025 questa singola voce ha generato oltre 8 miliardi di euro, di cui 6,5 miliardi dedicati al sostegno delle rinnovabili e alla cogenerazione, mentre 1,47 miliardi sono stati destinati alle agevolazioni per le aziende ad alto consumo energetico.

Impatto sui Consumatori Domestici e Non

L'introduzione di nuove coperture finanziarie tramite le bollette comporterà un ulteriore aumento del peso della componente Asos sulle fatture energetiche. L'impatto economico varia significativamente in base al tipo di utenza e ai livelli di consumo. Nelle fatture destinate a utenze domestiche non residenti, la quota Asos può superare il 20 per cento del prezzo finale totale. Questo calcolo include anche l'IVA e una quota fissa che viene addebitata anche in assenza di effettivi consumi energetici. La presenza di queste voci fisse rappresenta un costo strutturale che rimane indipendente dal volume di energia effettivamente utilizzata dagli utenti finali.

Advertisement

Per le utenze residenziali ordinarie, la dinamica cambia leggermente poiché la quota fissa non si applica. Analizzando le tariffe stabilite da Arera per il secondo semestre del 2026, una famiglia con un consumo annuo di 2.700 chilowattora paga circa 93,60 euro. L'aumento delle risorse prelevate dalla componente Asos per finanziare il Ddl Bilancio 2027 influenzerà direttamente questa cifra, rendendo il calcolo finale più oneroso per le famiglie italiane. La struttura tariffaria attuale non è sufficiente a coprire le nuove linee di finanziamento previste, costringendo a un incremento delle aliquote applicate.

Incentivi per Imprese Energivore e PMI

Le nuove misure governative destinano una quota maggiore degli aiuti alle imprese per contrastare l'impatto del caro energia. Gli articoli 82 e 83 del disegno di legge di bilancio stabiliscono un plafond superiore a 6 miliardi di euro per il periodo che va dal 2027 al 2030. Di questo totale, 2,6 miliardi saranno coperti specificamente attraverso la componente Asos nel biennio finale 2029-2030. La prima categoria beneficiaria è quella delle imprese energivore, definite come aziende con consumi elettrici particolarmente elevati che rispettano i requisiti normativi vigenti. Per questa categoria sono disponibili 2,5 miliardi di euro distribuiti tra il 2028 e il 2030.

Una seconda misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese che non figurano nell'elenco degli energivori gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Per queste aziende, lo stanziamento complessivo raggiunge la cifra di 3,53 miliardi di euro. Entrambe le tipologie di sostegno prevedono un contributo al costo dell'elettricità, calcolato entro il limite del 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso. Il beneficio si applica su una quantità di energia non superiore alla metà del consumo annuo ammesso all'agevolazione. Tuttavia, l'accesso a questi fondi è subordinato a una condizione imprescindibile: le aziende beneficiarie devono investire nella transizione energetica risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto ricevuto, coprendo interventi come autoproduzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, efficienza energetica ed elettrificazione dei processi produttivi.

Finanziamento Impianti Fotovoltaici e Prossimi Step

Oltre al sostegno diretto al costo dell'energia, il testo del Ddl Bilancio prevede anche contributi per la realizzazione di infrastrutture energetiche. L'articolo 79 istituisce contributi a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi ammissibili per impianti fotovoltaici di nuova costruzione. Il limite di potenza per questi impianti è fissato a un megawatt. Lo stanziamento totale previsto per questa misura è di 1,2 miliardi di euro, con 800 milioni destinati all'anno 2028 e 200 milioni riservati a ciascuno degli anni 2029 e 2030. La copertura finanziaria per il 2028 rimane a carico del bilancio ministeriale, mentre la quota residua sarà finanziata attraverso gli oneri generali delle bollette elettriche.