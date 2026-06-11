Meloni: 'Il nostro governo è impegnato nella realizzazione di un mix energetico nazionale utile agli interessi dei cittadini e delle imprese' - Notizie Italia

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Ha ribadito la posizione del governo riguardo alle politiche energetiche, sostenendo l'importanza di un mix energetico nazionale utile agli interessi dei cittadini e delle imprese. Inoltre, ha annunciato la presentazione di un disegno di legge delega sull'energia nucleare, considerata la soluzione alla dipendenza energetica nel medio e lungo periodo. Inoltre, ha sottolineato l'importanza dei biocombustibili come vettore energetico di transizione. Infine, ha parlato della produzione record di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.

Ha ribadito la posizione del governo riguardo alle politiche energetiche, sostenendo l'importanza di un mix energetico nazionale utile agli interessi dei cittadini e delle imprese. Inoltre, ha annunciato la presentazione di un disegno di legge delega sull'energia nucleare, considerata la soluzione alla dipendenza energetica nel medio e lungo periodo.

Inoltre, ha sottolineato l'importanza dei biocombustibili come vettore energetico di transizione. Infine, ha parlato della produzione record di energia elettrica da fonti rinnovabili





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