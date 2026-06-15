Meloni incontra la premier giapponese Takaichi: Italia e Giappone alleati strategici

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Roma la Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi, ribadendo la partnership strategica tra i due paesi e l'amicizia personale tra le leader.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Villa Doria Pamphilj a Roma la Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi , in visita ufficiale in Italia.

Le due leader hanno tenuto dichiarazioni congiunte sottolineando il rafforzamento dei legami bilaterali. Meloni ha ringraziato la premier giapponese per l'accoglienza ricevuta durante la sua visita a Tokyo a gennaio, definendo l'incontro un'occasione per confrontarsi con "un'amica" e con "un leader pragmatico, concreto, determinato".

La Presidente del Consiglio ha sottolineato di essere legata alla Takaichi da "una particolare sintonia politica" e dalla convinzione condivisa che Italia e Giappone siano "naturalmente degli alleati strategici, destinati a lavorare insieme perché sanno che insieme possono incidere sul presente e sul futuro". Al centro dei colloqui, secondo quanto emerso, i temi economici, la cooperazione tecnologica e le questioni internazionali, inclusa la situazione geopolitica in Asia e nel Mediterraneo.

L'incontro si inserisce nel quadro del rafforzamento delle alleanze occidentali in risposta alle attuali tensioni globali. Le due hanno annunciato il lancio di un partenariato strategico rafforzato, con focus su energia, difesa e investimenti. La visita della Takaichi a Roma prosegue con un pranzo di lavoro e una serie di incontri con imprenditori italiani. Il Giappone guarda all'Italia come hub per le proprie iniziative nel Mediterraneo, mentre Roma propone Tokyo come ponte verso l'Asia per le imprese italiane.

Le dichiarazioni congiunte sono state date al termine del vertice, trasmesso in diretta dalle reti televisive italiane e giapponesi. Palazzo Chigi ha definito l'incontro "fruttuoso e costruttivo", confermando l'allineamento su molteplici dossier internazionali. La premier italiana ha ricordato che la sua visita a Tokyo aveva già segnato una tappa importante nelle relazioni bilaterali, con la firma di accordi nei settori dell'energia, della cybersicurezza e della cooperazione spaziale.

Questa nuova tappa romana mira a tradurre quelle intese in progetti concreti, sfruttando anche le opportunità offerte dal G7 e dal G20. Meloni ha altresì evidenziato il valore dell'amicizia personale, auspicando che i rapporti di collaborazione istituzionale siano accompagnati da una crescente conoscenza tra i popoli italiano e giapponese. La Takaichi, dal canto suo, ha espresso apprezzamento per il calore dell'accoglienza romana e per la volontà italiana di approfondire la cooperazione in settori chiave per la sicurezza economica globale.

Il vertice si è concluso con uno scambio di doni: la premier giapponese ha ricevuto in omaggio un volume d'arte sulla Cinquecento, mentre Meloni è stata omaggiata di un tradizionale oggetto artigianale giapponese. L'agenda della giornata prevedeva anche una visita alla Fontana di Trevi e una cena ufficiale. La visita della Takaichi in Italia rappresenta il primo viaggio in Europa dopo la sua nomina, segnando l'attenzione del Giappone per il Vecchio Continente e per l'Italia in particolare.

Nel contesto geopolitico attuale, il rafforzamento del dialogo tra Italia e Giappone assume un rilievo particolare, considerando le rispettive posizioni nell'ambito delle alleanze occidentali e la comune attenzione alla stabilità dell'Indo-Pacifico e del Mediterraneo. Le due nazioni condividono valori democratici e interesse per una crescita sostenibile e inclusiva. La cooperazione spaziale, con l'agenzia spaziale italiana (ASI) e quella giapponese (JAXA), è già attiva in progetti di esplorazione lunare e osservazione della Terra.

Anche nei settori della difesa e della sicurezza informatica si segnalano collaborazioni in corso. Le imprese italiane presenti in Giappone sono oltre quattrocento, con investimenti significativi nei settori del lusso, dell'alimentare e della meccanica. Al contrario, le aziende giapponesi in Italia sono circa novanta, con attività principalmente nell'automotive e nell'elettronica.

Il vertice di Roma segna quindi un passo in avanti verso una partnership più solida e articolata, capace di rispondere alle sfide del XXI secolo e di promuovere una governance multilaterale efficace. Le prossime tappe prevedono un summit dei leader dei paesi G7 a fine anno, nel quale l'Italia e il Giappone rinnoveranno il loro impegno comune per un ordine internationale basato su regole.

La visita di Stato della premier Takaichi si concluderà domani con una tappa a Venezia, dove incontrerà esponenti del mondo culturale e imprenditoriale locale. Nel frattempo, i media di entrambi i paesi hanno dedicato ampio spazio all'evento, sottolineando l'importanza della partnership bilaterale in un momento di grandi trasformazioni globali. I colloqui sono proseguiti a porte chiuse per circa due ore, con la presenza dei rispettivi ministri degli Esteri e dell'Economia.

Un comunicato congiunto, diffuso al termine dei lavori, ha ribadito l'impegno a lavorare insieme per la pace, la stabilità e la prosperità, condannando ogni forma di aggressione e sostenendo il rispetto del diritto internazionale. Insomma, l'incontro tra Meloni e Takaichi segna l'upgrade di un'amicizia strategica, nata da una sintonia personale e nutrita da interessi convergenti, che può dare frutti concreti in molti campi, dalla transizione ecologica alla sicurezza cibernetica, dall'innovazione tecnologica alla cultura.

Il vertice di Roma si aggiunge quindi a una serie di contatti diplomatici che stanno ridisegnando le alleanze in una fase di grandi tensioni internazionali





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