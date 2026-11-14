Meloni innalza a 100mila euro il regime forfettario Irpef dal 2027

La premier Giorgia Meloni conferma l'aumento della soglia fiscale per il 2027, difendendo gli autonomi dalle critiche della sinistra e spiegando le differenze con i dipendenti.

La premier Giorgia Meloni ha annunciato ufficialmente che la soglia di fatturato per l'applicazione dell' Irpef nel regime forfettario salirà a 100mila euro a partire dal 2027. Questa decisione, descritta come una misura di buon senso, mira a correggere una distorsione del sistema fiscale attuale che penalizzava la crescita economica dei piccoli imprenditori e dei liberi professionisti.

Meccanismo del regime forfettario e nuovi limiti

Attualmente, molti lavoratori autonomi, tra cui idraulici, commercialisti e fisioterapisti, escono dal regime agevolato quando superano gli 85mila euro di fatturato, passando al regime ordinario con un'imposta del 15%. Questo meccanismo crea un paradosso in cui un anno economicamente positivo si trasforma in una penalità, disincentivando l'espansione dell'attività. La nuova soglia, stabilita per l'Irpef, permetterà a questi professionisti di mantenere l'aliquota agevolata per un periodo più lungo, favorendo lo sviluppo delle loro imprese.

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Per quanto riguarda l'IVA, l'aumento della soglia non è una decisione unilaterale dell'Esecutivo italiano, ma richiede un accordo con l'Unione Europea. Il governo sta attualmente lavorando intensamente per ottenere tale approvazione, riconoscendo che la modifica della normativa fiscale europea è un passaggio obbligatorio per implementare pienamente la riforma in tutti i suoi aspetti.

Reazione della sinistra e difesa degli imprenditori

Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle critiche della sinistra, definendo la posizione degli avversari politici come una visione che considera i lavoratori autonomi come cittadini di serie B. La premier ha sottolineato che nel suo governo tutti i lavoratori sono considerati uguali, indipendentemente dal tipo di contratto che li lega al mercato del lavoro, e ha affermato il desiderio di supportare chi rischia in proprio per creare valore economico senza arrendersi alle difficoltà.

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La leadership di Fratelli d'Italia ha accusato l'opposizione di confondere intenzionalmente il fatturato con lo stipendio netto. Meloni ha evidenziato che dai 100mila euro di ricavi l'autonomo deve detrarre le spese operative, i contributi previdenziali a proprio carico e le imposte. Inoltre, a differenza dei dipendenti, questi lavoratori non beneficiano di ferie pagate, tredicesima, liquidazione o tutele specifiche in caso di malattia o genitorialità, rendendo il confronto diretto tra le due figure professionale inattuale.

Impatto concreto per liberi professionisti e commercianti

Il regime forfettario è attualmente destinato a partite IVA, liberi professionisti, artigiani, commercianti e ditte individuali. La sua struttura si basa su un calcolo delle spese stimato a forfait dallo Stato, utilizzando coefficienti di redditività specifici per ciascuna attività, invece di sottrarre le spese reali sostenute come avviene nel regime ordinario. Questa semplificazione amministrativa riduce gli oneri burocratici e offre una maggiore previsibilità fiscale per le piccole attività.

Con l'aumento della soglia a 100mila euro per l'Irpef, numerosi professionisti potrebbero vedere aumentare il loro reddito netto disponibile, stimolando la domanda di beni e servizi nel mercato locale. Questa misura dovrebbe contribuire a stabilizzare il settore delle piccole imprese, che rappresenta una componente fondamentale dell'economia italiana, riducendo l'effetto disincentivo che la soglia attuale esercita sulla crescita.

Prossimi step legislativi e negoziati europei

La realizzazione di questa riforma prevede una fase di attuazione graduale, con l'ingresso in vigore della nuova soglia Irpef fissato per il 2027. Nel frattempo, il governo italiano deve continuare i negoziati tecnici con Bruxelles per allineare la normativa nazionale alle direttive comunitarie sull'IVA. Il successo di questa iniziativa dipenderà dalla capacità di trovare un compromesso che garantisca la concorrenza leale nel mercato unico europeo, proteggendo al contempo la competitività delle micro-imprese italiane.

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Le parole della premier confermano l'impegno del governo a non lasciare indietro chi lavora in proprio, offrendo strumenti concreti per adattarsi alle sfide economiche moderne. La discussione pubblica continuerà a concentrarsi sull'equilibrio tra sostegno alle piccole attività e sostenibilità fiscale, con l'obiettivo di creare un ambiente in cui la prosperità non venga punita dalle normative esistenti.