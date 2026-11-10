Meloni interviene sul decreto Ucraina: Giorgetti firmerà al rientro a Roma

Meloni sente Giorgetti dopo la mancata firma al decreto interministeriale sugli aiuti all'Ucraina. Il ministro dell'Economia firmerà al rientro a Roma, mentre la Lega frena.

Un intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha cercato di ridimensionare quello che appariva come un caso politico: la mancata firma del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al decreto interministeriale sugli aiuti all'Ucraina. In serata Meloni ha telefonato a Giorgetti, che si trovava nella sua Cazzago Brabbia, nel varesotto, di rientro dall'Ecofin e ancora sofferente per i postumi di un intervento subito la settimana precedente.

Al centro della vicenda c'è il comportamento del vice premier Antonio Tajani, di Forza Italia, che aveva annunciato in televisione la firma del testo. Al ministero dell'Economia, secondo quanto riferito, la dichiarazione non è stata gradita, e dagli uffici del Mef è trapelato che quanto sostenuto da Tajani non corrispondesse al vero.

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Telefonata tra Meloni e Giorgetti sul decreto

La telefonata tra Meloni e Giorgetti ha chiarito la posizione del ministro: il titolare del Mef apporrà la sua firma al decreto non appena rientrerà a Roma. Lo riferiscono fonti qualificate, che hanno precisato che si tratta di informazioni classificate non consultabili a distanza.

Il chiarimento tra i due esponenti del governo ha dunque riportato il dossier sui binari istituzionali. Il testo, però, non è ancora firmato, e la questione resta aperta fino al completamento dell'iter amministrativo.

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Lega, sondaggi e tensioni sul sostegno a Kiev

La Lega di Matteo Salvini ha colto l'episodio per rilanciare il tema dello stop agli aiuti all'Ucraina, già emerso come promessa congressuale del segretario. Il partito del ministro Giorgetti si trova in difficoltà nei sondaggi e attraversato da numerose tensioni interne, da cui lo stesso Giorgetti non è esente.

Secondo quanto riferito, nei piani alti di via della Scrofa la vicenda è stata letta come un film con strascichi pre-elettorali e post congressuali. Il commento attribuito alla premier sarebbe stato netto: se la Lega vuole aprire una crisi a dicembre, può farlo, perché si andrebbe al voto a marzo.

Con la Lega che oscilla attorno al 5 per cento nella maggior parte dei sondaggi, le elezioni anticipate sono l'ultimo scenario che Salvini desidera. I suoi collaboratori spiegano però che l'attenzione del segretario è rivolta più al prossimo decreto Ucraina, quello che dovrebbe stanziare gli aiuti per il 2027, che al testo già approvato dal Parlamento con i voti anche della Lega.

Prossimo decreto Ucraina e scenari per la maggioranza

Il prossimo decreto Ucraina per il 2027 è il punto su cui potrebbe consumarsi uno strappo della Lega dalla maggioranza. I leghisti non intendono votare nuovi aiuti a Kiev, e le tensioni di questi giorni potrebbero anticipare lo scenario dei mesi a venire.

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Nelle prossime settimane, se la posizione leghista resterà immutata, Meloni dovrà decidere se accantonare il decreto oppure farlo approvare da una maggioranza diversa da quella attuale. In questo caso, Azione e Italia viva sarebbero pronti a sostenerlo, con una frattura dal significato politico rilevante.

Una possibile soluzione indicata nel dibattito è il rinvio del decreto. In questo scenario, le elezioni politiche potrebbero essere anticipate all'inizio di maggio, e il governo si troverebbe molto vicino a quella data.