Meloni non si presenta al vertice europeo: 'Mamma ho perso l'aereo'?

La presidente del Consiglio italiana non si presenta al vertice europeo a Tivat, in Montenegro, motivando il forfait con il protrarsi della cerimonia sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. La nota ufficiale spiega che la visita non era nel programma originario di Palazzo Chigi. I leader dell'Unione europea e dei sei partner dei Balcani occidentali si sono riuniti a Tivat per ribadire la prospettiva di adesione dei Paesi della regione all'Ue.

Il ritorno dei Coma Cose? La porta non è chiusa. Ho fatto il cameriere e l'operaio, ogni lavoro ha del bello. Il nuovo disco è quasi pronto.

Così Fausto Lamaoccidentali di oggi, 5 giugno 2026, a Tivat, in Montenegro. La presidente del Consiglio era attesa alla sessione dei capi di Stato e di governo, ma il forfait della premier è arrivato all'ultimo momento. Sempre oggi, Meloni si trovava infatti a Reggio Calabria, alla cerimonia celebrativa per il 212esimo anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri e tra le motivazioni ci potrebbe essere una visita fuori programma per la presentazione di un francobollo commemorativo.

Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, la premier ha lasciato la Calabria nel primo pomeriggio, ma l'aereo di Stato si è diretto verso Roma e non verso il Montenegro. Meloni ha poi informato personalmente il presidente montenegrino Jakov Milatovic e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, esprimendo rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione.

Ufficialmente, il forfait è stato motivato con il protrarsi della cerimonia sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, iniziata in ritardo e conclusa intorno alle 13. Con lei, anche il neo Comandante generale, Salvatore Luongo, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il Capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano. In realtà, dopo la cerimonia ha partecipato anche alla presentazione di un francobollo commemorativo in Prefettura, appuntamento non indicato nell'agenda pubblica di Meloni pubblicata.

Poi la nota ufficiale spiega: 'Dopo la conclusione della festa dell'arma dei carabinieri per il 212mo anniversario della fondazione del corpo si è recata nella Prefettura di Reggio Calabria per l'annullo filatelico di un francobollo celebrativo dell'anniversario. La visita non era nel programma originario di Palazzo Chigi'.

I leader dell'Unione europea e dei sei partner dei Balcani occidentali - Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia - si sono riuniti a Tivat, a sei mesi dal precedente summit di Bruxelles, per ribadire la prospettiva di adesione dei Paesi della regione all'Ue. Il Montenegro, Paese ospitante, è considerato il candidato più avanzato e punta all'ingresso nell'Ue entro il 2028, obiettivo ambizioso e non scontato.

Albania e Montenegro sono i due dossier più avanti mentre è più complessa la situazione di Serbia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord, tra riforme interne, tensioni bilaterali, questioni istituzionali e diverso grado di allineamento alla politica estera europea. A Tivat erano attesi, tra gli altri, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Ursula von der Leyen. Meloni non ci sarà.

Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, la vicenda del forfait di Meloni dal vertice europeo ricorda 'mamma ho perso l'aereo o meglio Europa ho perso l'aereo. Non è solo il noto film di Natale, ma ormai sembra diventata l'agenda della politica estera della presidente Meloni'.

'Non è una gaffe di protocollo: è un fatto politico - dice Bonelli - Meloni parla ogni giorno di patriottismo, ma nei tavoli in cui si decidono gli equilibri europei e il ruolo dell'Italia il governo non c'è. Questa è la destra sovranista: tanta propaganda, poca presenza dove si contano davvero gli interessi nazionali'.

Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione affari europei della Camera, si chiede: 'Disguido di agenda ed incidente diplomatico o fuga dal vertice, come precisa scelta politica? Il sospetto è fondato. Meloni guida una maggioranza attraversata da profonde fratture sulla politica estera: Salvini corteggia ancora Mosca, Tajani cerca sponde atlantiste, e Meloni oscilla tra sovranismo e ambiguità di convenienza.

Presentarsi a un tavolo dove si discute di sostegno all'Ucraina, di ingresso nell'Ue, di un fronte comune con Parigi e Berlino, significava dover scegliere e scegliere, per questa maggioranza, è pericoloso'.

'Noi presentiamo i francobolli, gli altri fanno i fatti - dice il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva - Meloni diserta all'ultimo minuto il vertice di Tivat. E l'Italia è sempre più isolata e irrilevante. Mentre i leader europei si occupano del futuro dell'Unione europea e della guerra in Ucraina, la nostra premier si attarda a Reggio Calabria. Già era imbarazzante arrivare all'ultimo momento al summit, in corso da ieri.

Non presentarsi proprio dimostra l'insipienza totale. Dopo aver saltato il tavolo su Russia e Ucraina, oggi questo. Nel weekend- aggiunge Borghi- ci sarà un incontro tra i leader di Regno Unito, Francia e Germania, Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, e Volodymyr Zelensky. E Giorgia Meloni?

Bloomberg, che dà la notizia, non la cita. Si prepara una nuova figuraccia?





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